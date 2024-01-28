北榮住院醫師忘年會驚傳昏倒 裝葉克膜搶救

北榮一名住院醫師忘年會表演倒地，院方全力救治中。（資料照）

2024/01/28 13:36

〔記者林惠琴／台北報導〕目前正值尾牙旺季，台北榮總昨（27）晚舉辦忘年會活動，傳出一名29歲骨科住院醫師表演時昏倒，引發現場一片震驚，目前仍在北榮搶救中。對此，北榮院長陳威明證實此事，坦言他也在場，研判與該名醫師本身有先天心臟問題有關，目前正全力救治中。

據了解，該名骨科住院醫師在舞台上表演時突然昏倒，現場醫院高層也在場，多人給予急救，所幸忘年會會場就在北榮附近，晚上9:30急診醫生趕到現場，並在現場進行急救，晚上9:39送入急診，並進行電擊，根據急診紀錄，該名病患在晚間9:51「重獲脈搏」，晚間10:20進行電腦斷層掃描後，送往加護病房並裝上葉克膜救治。

陳威明表示，該名住院醫師在表演時倒下，當時所有醫師全部湧上協助搶救，由於忘年會地點就在醫院對面，就立即將送往北榮搶救，也裝上葉克膜，沒有延遲病情。

陳威明強調，為了慰勞醫療人員辛苦，院方舉辦忘年會活動，但禁止灌酒或強迫醫師表演，表演屬於自動自發。他也提到，該名醫師沒有喝很多酒，經心導管檢查排除有血管性問題，主要與先天性心臟病有關，也有家族史，目前正全力救治中，也盼外界不要過度揣測，影響家屬心情。

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