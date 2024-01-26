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追雪明晚還有機會！下週大幅回暖衝30度

未來一週降雨趨勢圖。（氣象署提供）

未來一週降雨趨勢圖。（氣象署提供）

2024/01/26 19:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明晚到後天清晨還有機會追雪，中央氣象署預報員葉致均說，明天（26日）北部、宜蘭白天溫度約15度到16度，台中到台南及花東約19度到23度、高屏約24度到25度。白天基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨，入夜後到明天清晨還有華南水氣通過，屆時北部地區、中南部山區有零星飄雨，中部以北3000公尺以上高山，像是玉山、合歡山都有降雪機率。

葉致均說，目前氣溫逐步緩慢回升，明、後兩天在西半部、宜蘭平均低溫約10度到13度、花東15度到17度，氣象署今晚到明天仍針對新北、新竹縣、苗栗、金門發布低溫特報，有10度以下氣溫發生機率。高溫方面，北部、宜蘭白天約14度到16度、中南部約20度到25度、花東約18度到22度。不過，後天會有一小股冷空氣南下，屆時北部、宜蘭白天溫度會略降1度到2度左右。

下週一起各地明顯回暖，葉致均說，下週一白天溫度就會大幅度回升，北部可能到20度到22度、中南部24度到26度，後續溫度逐日回升，預估到下週四、下週五，北部、東半部白天約24度到25度，中南部可來到26度到30度。天氣方面，下週一起大環境轉吹東南風，一路到下週五各地天氣算是穩定，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨，其他地區是多雲到晴。

未來一週溫度趨勢圖。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢圖。（氣象署提供）

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