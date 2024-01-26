立陶宛國會訪團3人1月壽星 游錫堃貼心準備「樹蛋糕」祝賀

立法院長游錫堃準備立陶宛傳統糕點「樹蛋糕」（Tree Cake），祝賀3位立陶宛國會訪賓本月壽星。（立法院提供）

2024/01/26 17:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今天（26日）中午接見、宴請「立陶宛國會友好訪問團馬瑪竇主席」一行人，他說，立陶宛是台灣最重要的友邦之一，雙方在國際間的仗義相挺與彼此支持，已勝過一切言語，感謝立陶宛總是以最具體的行動來表達台立間真摯的友情。馬瑪竇主席致詞則恭賀此次台灣的總統暨立法委員選舉圓滿成功，維繫自由民主的體制就是靠政府單位的互相合作，也顯示台灣已是成熟的民主政體。

游錫堃由陳培瑜、謝衣鳯、張其祿、陳椒華等跨黨派立委陪同，接見、宴請立陶宛國會友好訪問團馬瑪竇主席一行人。立陶宛來訪成員中有3位1月份壽星，分別是莫谷娜副議長、瑞克費雪議員及游奈提副主席，游錫堃特別準備了立陶宛的「樹蛋糕」（Tree Cake）與訪賓共享，這個立陶宛傳統甜點象徵祝福與團聚，現場嘉賓也以英語、立陶宛語及中文3種語言齊聲高唱生日快樂歌，為3位壽星獻上祝福。

游院長說，此次是繼去年10月下旬立陶宛國會議長希米利特訪台3個月後，短時間內再度蒞臨台灣的重量級國會議員團，顯見立陶宛對台立關係之重視。他曾於2022年7月率團訪問立陶宛，受到立陶宛國會的熱情款待，內心十分感動，今天有幸在台灣與老朋友重逢，備感親切。

游錫堃說，立陶宛是台灣最重要的友邦之一，雙方在國際間的仗義相挺與彼此支持，已勝過一切言語，同時感謝立陶宛總是以最具體的行動來表達台立間真摯的友情，如在疫情肆虐期間，對台提供當時急需的疫苗、成為全球第一個與中華人民共和國有邦交卻以台灣為名設立代表處的國家、退出「中國-中東歐國家合作」（17+1）機制及一帶一路計畫、挺住中國無理的貿易制裁及外交施壓等。台立間的合作也展現在人道援助上，近期雙方的合作計畫成功讓1000名以上，從幼兒園到12年級的烏克蘭學生重返校園，顯示台立雙方合作可以為世界帶來更多良善的力量。

游錫堃並說，台灣不是中共的終極目的地。中共政權的本質承襲「天無二日，土無二王」及「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的中國傳統政治思想，它的目標是「東升西降」、稱霸全球，台灣只是它遂行野心的踏腳石而已。如果不阻擋中國的野心及擴張，不僅是台灣，中國的威脅很快就會來到每個國家的門前，沒有人可以置身事外。應一起攜手面對威權的挑戰，深信藉由兩國堅定攜手守護全世界的民主與繁榮，民主自由的花朵將生生不息地綻放。

馬瑪竇主席恭賀此次台灣的總統暨立法委員選舉圓滿成功，並盛讚游院長一肩扛起推動國會運作的重大責任，卻仍可輕鬆的談笑自若，甚至與眾人分享詩詞創作，不曾展現一絲疲憊，讓他們既羨慕又忌妒，游錫堃的臉孔正代表著台灣民主奮鬥不懈的精神。過去3年，台立國會合作交流愉快，而這僅是一個開端，因為立陶宛也屬於歐盟大家庭，未來將基於雙方既有的合作基礎，持續推動提升至與歐洲議會的合作。

立陶宛國會副議長莫谷娜致詞時說，感謝台灣熱情的歡迎與友誼，此次來訪像是回到家鄉一樣溫暖，2022年院長率團訪立陶宛，當時與院長的互動彷彿昨日一樣歷歷在目。莫谷娜也呼應台灣在安全議題上面對鄰國的挑戰，立陶宛同樣面對來自俄羅斯的威脅，認同台立兩國民主政體應繼續強化合作，挺身而出捍衛自由，以立陶宛人民在1993年1月13日「自由捍衛者日」所展現對自由民主的渴望，遏止對自由民主的侵略。她身為國會歐洲事務委員會主席，將致力降低風險，確保促進經濟成長的同時，各產業所需的材料也供應無虞，並期許兩國國會未來有更頻繁的交流互動，促進彼此情誼。

立法院長游錫堃（前中）接見及款宴立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（前右2）訪問團一行人。（記者塗建榮攝）

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇。（記者塗建榮攝）

立法院長游錫堃接見、款宴立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇訪問團一行人。（記者塗建榮攝）

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