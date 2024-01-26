立院龍頭戰邀藍綠座談 柯文哲下軍令：未團進團出開除黨籍

台灣民眾黨主席柯文哲（左二）26日出席民眾黨立法院黨團會議，並於會後受訪表示立法院長選舉開放國、民兩黨候選人過來拜訪詳談。（記者塗建榮攝）

2024/01/26 11:09

首次上稿：10:56

更新時間：11:09

〔記者林哲遠／台北報導〕新一屆國會正副院長選舉將在2月1日舉行，扮演關鍵少數的民眾黨目前尚未表態支持哪組候選人。民眾黨主席柯文哲今早赴黨團與8名不分區立委當選人開會並在會後受訪時表示，希望藍綠兩黨正副院長候選人到民眾黨團溝通座談，說明國會改革想法，以閉門會議為主，更強調只要跟8位立委當選人溝通即可。

柯文哲也強調，民眾黨團投票一定會團進團出。至於是否會亮票？他則說，會用適當方法讓大家知道投了誰，若重大投票若沒有團進團出，抓到就開除黨籍，立委資格就沒有。

「希望國民黨、民進黨的正副院長候選人直接到民眾黨黨團來，」柯文哲說明，不要說是政見發表，來溝通座談會，願意來的就接待他們，以閉門會議為主，事後有記者會就另外辦，絕對不會搞得像之前君悅飯店一樣現場直播。他也強調，自己也知道民眾黨提出的4項改革看法不見得是立法院長職權，但最起碼要表示態度。

媒體追問，候選人只要跟8位立委當選人溝通就好了嗎？柯文哲說，跟8位就可以，不用凡事都要他，「下禮拜一最好，越早越好，讓大家才有時間思考。「這也要建立制度，競選也要公開透明，經過民主程序投票來決定，不然每個都私下見面，壓力太大了。」

被問及藍綠兩黨都有想私下拜訪？柯文哲回答：「很多啊，講個笑話，什麼叫關鍵少數？每天接到很多你不想接到的電話叫關鍵少數」。

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