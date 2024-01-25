為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

郵輪外籍客去年14萬 交通部：今年可恢復至疫前水準

交通部航政司長韓振華表示，交通部推估今年搭郵輪來台外籍旅客可恢復至疫情前。（記者丁奕攝）

交通部航政司長韓振華表示，交通部推估今年搭郵輪來台外籍旅客可恢復至疫情前。（記者丁奕攝）

2024/01/25 15:11

〔記者丁奕／台北報導〕去年國際郵輪來台靠泊327艘次，實際進出港旅客54.68萬人次，已恢復至疫前5成，其中外籍旅客14萬人，近疫情前9成之水準。交通部航政司長韓振華表示，自推動名勝世界郵輪高雄-香港雙母港的營運模式後，可帶進更多外籍旅客，推估今年搭郵輪來台外籍旅客可恢復至疫情前。

韓振華表示，依目前預報資料顯示，今年郵輪靠泊將超過460艘次，可恢復至疫前7成，進出港旅客超過80萬人次，可恢復近8成；其中外籍旅客預估可達16萬人，可恢復至疫情前水準。外籍旅客恢復較快與雙母港的營運模式有關，過往是國人搭郵輪出去多，而外國旅客搭乘郵輪來台少。

韓振華表示，部長王國材已特別指示以今年能恢復至疫情前水準為努力目標，持續吸引郵輪靠泊台灣，並請航港局、觀光署及港務公司從加強國際行銷、全面提升港埠旅運設施、增加郵輪來台誘因等3面向分進合擊積極推動。觀光署、港務公司除持續參加大型國際郵輪展、郵輪論壇，提高台灣在國際能見度外，航港局日前也舉辦第一屆亞洲跳島郵輪聯盟推介會。

韓振華指出，在港埠旅運設施提升方面，港務公司已陸續完善提升基隆港、高雄港、台中港、花蓮港及蘇澳港的軟硬體設施設備；在增加郵輪來台誘因方面，包括碼頭碇泊費減免、推動境外郵輪來台等相關獎補助方案亦將延續至今年，吸引郵輪航商續將台灣納入航程規劃，增加在台靠泊艘次數。

韓振華表示，因去年名勝世界郵輪首度開創的高雄－香港雙母港營運模式相當成功，地中海郵輪榮耀號也於今年1至3月推出基隆－沖繩雙母港航程，讓旅客來台後旅遊足跡可以延伸至更多城市。

此外，韓振華指出，為配合5G、自駕車、綠能發展趨勢，於台北港南碼頭區規劃62.6公頃土地發展「智慧車輛產業園區」，並將由東立物流公司投資超過60億元，透過前店後廠利基模式及稅賦優惠，打造亞洲第一個5G智慧車輛（自駕車）、電動車加值運轉整合應用場域，可望帶動國內車輛加值、轉運、生產及研發等之群聚效果，預計2025年底啟用後，可創造1270億元產值及600個就業機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
泰國旅遊新規定 外國人搭乘國內線航班16日起加驗護照
2024/01/18 17:24

泰國旅遊新規定 外國人搭乘國內線航班16日起加驗護照
網傳空姐對「老外」、「中國阿姨」差別待遇 華航還原始末澄清
2024/01/17 16:35

網傳空姐對「老外」、「中國阿姨」差別待遇 華航還原始末澄清

新年掃除開運術 健康生活起步走！
迎來國際客！阿里山國家森林遊樂區外籍旅客去年為前年10倍
2024/01/16 10:18

迎來國際客！阿里山國家森林遊樂區外籍旅客去年為前年10倍
復甦快！ 郵輪外籍客今年達疫前9成
2023/09/19 17:06

復甦快！ 郵輪外籍客今年達疫前9成

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播