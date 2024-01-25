郵輪外籍客去年14萬 交通部：今年可恢復至疫前水準

交通部航政司長韓振華表示，交通部推估今年搭郵輪來台外籍旅客可恢復至疫情前。（記者丁奕攝）

2024/01/25 15:11

〔記者丁奕／台北報導〕去年國際郵輪來台靠泊327艘次，實際進出港旅客54.68萬人次，已恢復至疫前5成，其中外籍旅客14萬人，近疫情前9成之水準。交通部航政司長韓振華表示，自推動名勝世界郵輪高雄-香港雙母港的營運模式後，可帶進更多外籍旅客，推估今年搭郵輪來台外籍旅客可恢復至疫情前。

韓振華表示，依目前預報資料顯示，今年郵輪靠泊將超過460艘次，可恢復至疫前7成，進出港旅客超過80萬人次，可恢復近8成；其中外籍旅客預估可達16萬人，可恢復至疫情前水準。外籍旅客恢復較快與雙母港的營運模式有關，過往是國人搭郵輪出去多，而外國旅客搭乘郵輪來台少。

韓振華表示，部長王國材已特別指示以今年能恢復至疫情前水準為努力目標，持續吸引郵輪靠泊台灣，並請航港局、觀光署及港務公司從加強國際行銷、全面提升港埠旅運設施、增加郵輪來台誘因等3面向分進合擊積極推動。觀光署、港務公司除持續參加大型國際郵輪展、郵輪論壇，提高台灣在國際能見度外，航港局日前也舉辦第一屆亞洲跳島郵輪聯盟推介會。

韓振華指出，在港埠旅運設施提升方面，港務公司已陸續完善提升基隆港、高雄港、台中港、花蓮港及蘇澳港的軟硬體設施設備；在增加郵輪來台誘因方面，包括碼頭碇泊費減免、推動境外郵輪來台等相關獎補助方案亦將延續至今年，吸引郵輪航商續將台灣納入航程規劃，增加在台靠泊艘次數。

韓振華表示，因去年名勝世界郵輪首度開創的高雄－香港雙母港營運模式相當成功，地中海郵輪榮耀號也於今年1至3月推出基隆－沖繩雙母港航程，讓旅客來台後旅遊足跡可以延伸至更多城市。

此外，韓振華指出，為配合5G、自駕車、綠能發展趨勢，於台北港南碼頭區規劃62.6公頃土地發展「智慧車輛產業園區」，並將由東立物流公司投資超過60億元，透過前店後廠利基模式及稅賦優惠，打造亞洲第一個5G智慧車輛（自駕車）、電動車加值運轉整合應用場域，可望帶動國內車輛加值、轉運、生產及研發等之群聚效果，預計2025年底啟用後，可創造1270億元產值及600個就業機會。

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