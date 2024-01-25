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蔡壁如傳回任中央委員尾牙卻未受邀 強調續留台中「開疆闢土」

蔡壁如受訪表示，中央委員一事是在她上次與柯對談後才冒出來的，但她也強調，她已經答應選民續留台中，未來會繼續深耕台中。（記者塗建榮攝）

蔡壁如受訪表示，中央委員一事是在她上次與柯對談後才冒出來的，但她也強調，她已經答應選民續留台中，未來會繼續深耕台中。（記者塗建榮攝）

2024/01/25 12:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕立委落選人蔡壁如傳出將回歸民眾黨中央任中央委員，黨主席柯文哲日前受訪時也未否認。對此，蔡壁如受訪表示，中央委員一事是在她上次與柯對談後才冒出來的，但她也強調，她已經答應選民續留台中，未來會繼續深耕台中。

蔡壁如今（25）日上午結束與國民黨桃園市議員凌濤的對談後受訪表示，她選完後與柯文哲聊天，告訴柯她在台中有些經驗累積，尤其是民眾黨一直都沒做的組織建置，當時她也說，希望能幫忙訓練未來可以參與選舉的年輕人。

蔡壁如透露，當時兩人只是聊選舉的感想，中央委員一事是之後冒出來的。

但蔡壁如也說，她已經答應選民會繼續留在台中，所以她最近這一兩週也已經在台中找好住處，甚至去看了代步用的車子，謝票過程中選民問她真的會留在台中嗎？她都肯定地說「會，我一定會留在台中」，中央委員就是一個職務，有時候黨內會開雲端會議。

蔡指出，小黨一定要有人到各地去開疆闢土，而她衝鋒陷陣到了中一選區，這麼艱困的地方，她覺得還是要繼續深耕下去。

另一方面，民眾黨與柯辦昨晚舉辦尾牙感恩餐會，除了黨公職之外，也邀請愛莉莎莎、丁特、館長等網紅出席。蔡壁如卻表示，可能是距離的美感，沒有人通知她。

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