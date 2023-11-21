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僑胞好康看這裡！「i僑卡」可專案預約健檢

僑委會委員長徐佳青致詞。（記者楊堯茹攝）

僑委會委員長徐佳青致詞。（記者楊堯茹攝）

2023/11/21 17:33

〔記者楊堯茹／台北報導〕僑委會今天舉辦「i僑卡特約醫療機構聯合記者會」，僑委會委員長徐佳青說，為了照顧海外僑胞的健康，與台灣97間醫療院所合作推出「健檢專案」，希望僑胞回家也要提前預約健檢。

僑委會邀請財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）及台灣北、中、南、東等特約醫療機構出席，現場分別說明其提供的健檢專案服務，歡迎僑胞手持i僑卡來預約自費健檢，或客製化醫療服務。僑胞代表也分享使用i僑卡健檢專案的心得。

徐佳青指出，根據今年7月全球資料庫網站「Numbeo」發布的「2023年全球醫療照護指數」，台灣以85.9分連續5年蟬聯世界第一；另外，國際知名統計網站「RankingRoyals」於3月發布「最佳醫療照護城市」排行榜中，台北市與高雄市以86.4分並列全球冠軍，顯現台灣醫療體系與服務，受到國際社會的一致肯定。

僑委員全新虛擬的「i僑卡」2022年9月發行，結合優惠、活動報名以及資訊分享與聯繫等多種功能，目前海內外特約商店已有近4000家。徐佳青說，只要手機在手，即可隨享優惠及服務，歡迎僑胞多多申請i僑卡。

她指出，僑委會邀請97家特約醫療機構加入i僑卡特約商店，提供契合僑胞需求的健檢專案服務，希望僑胞明年1月13日返國投票後，也提早預約i僑卡特約醫療機構健檢服務。

世總輔導總會長黃行德說，台灣具備高品質的醫療服務，相較於國外，更有方便迅速、價格合理等優勢，鼓勵海內外國人與僑胞多運用，照顧自己的健康。

世總秘書長謝明輝也說，將把最新的資訊帶回越南分享，並希望能拓展更多國際醫療服務，遠距照顧僑胞健康。

僑委會舉辦「i僑卡特約醫療機構聯合記者會」，與台灣97間醫療院所合作推出「健檢專案」。（記者楊堯茹攝）

僑委會舉辦「i僑卡特約醫療機構聯合記者會」，與台灣97間醫療院所合作推出「健檢專案」。（記者楊堯茹攝）

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