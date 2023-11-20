為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

疑職場霸凌員工崩潰離職仍需心理諮商 北市民政局將調查

台北市議員陳怡君接獲多位台北市民政局員工陳情，某科長有職場霸凌情形。（圖擷自北市議會直播）

台北市議員陳怡君接獲多位台北市民政局員工陳情，某科長有職場霸凌情形。（圖擷自北市議會直播）

2023/11/20 19:19

〔記者蔡思培／台北報導〕近來職場霸凌議題引關注，台北市議員陳怡君接獲投訴，北市民政局基層公務員在職場遭精神言語霸凌與苛扣加班費，睡覺仍會做惡夢。陳表示，該單位不到3年就走了12個人，留下來的同仁也要求診精神科，吃抗憂鬱藥，還有員工已離職，至今仍要進行心理諮商。

北市民政局長陳永德表示將進行調查。民政局強調，一直重視友善職場經營，將啟動調查，了解相關事件經過，同時也會加強局內同仁對於職場安全及友善工作氛圍的相關意識；員工若遇問題可透過相關管道反映，維護自身權益。

台北市議員陳怡君今在台北市議會民政部門質詢時指出，她接獲多位民政局某科室基層公務人員陳情，該科長常會惡意退公文、精神言語霸凌、苛扣加班費，甚至有公文前前後後被退回20次要求重寫，最後放行的簽呈竟然是第一版的公文。陳也說，該科長還會看屬下不順眼就巴頭，公務員都將該科長形容成「民政局第一黑科長」。

陳怡君說，科長種種惡劣行逕、精神虐待及言語暴力，讓同仁恐慌焦慮，該單位3年內已走了12人，甚至有同仁已準備離職，辭呈又被科長刁難退回，理由是「不可以寫科長的壞話」。陳說，該科留下來的同仁幾乎都要求診精神科，服用抗憂鬱、抗焦慮藥物。陳也說，有已從該單位離職的員工，至今仍要尋求心理諮商。

陳怡君呼籲民政局針對該科長進行調查，但調查時要將科長與基層人員分開，不要讓科長遷怒其他人，若真有其事，應將該科科長調離，並做出公正處置，妥適處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被隊長罵「事沒做完吃什麼飯！」女警躲廁所哭到送醫
2023/11/10 17:57

被隊長罵「事沒做完吃什麼飯！」女警躲廁所哭到送醫
北市環局職場霸凌申訴100％不成立 柳采葳質疑官官相護
2023/11/07 16:55

北市環局職場霸凌申訴100％不成立 柳采葳質疑官官相護

聯邦超期貸 前三個月每月利息1塊錢
（桃園）客家局傳職場霸凌 張善政︰不會輕忽
2023/11/07 05:30

（桃園）客家局傳職場霸凌 張善政︰不會輕忽
中市大雅區公所爆員工遭性騷 申訴無效反遭職場霸凌
2023/11/01 14:12

中市大雅區公所爆員工遭性騷 申訴無效反遭職場霸凌

最後倒數！三陽汰舊換新現省23,800
臺北市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播