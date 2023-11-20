疑職場霸凌員工崩潰離職仍需心理諮商 北市民政局將調查

台北市議員陳怡君接獲多位台北市民政局員工陳情，某科長有職場霸凌情形。（圖擷自北市議會直播）

2023/11/20 19:19

〔記者蔡思培／台北報導〕近來職場霸凌議題引關注，台北市議員陳怡君接獲投訴，北市民政局基層公務員在職場遭精神言語霸凌與苛扣加班費，睡覺仍會做惡夢。陳表示，該單位不到3年就走了12個人，留下來的同仁也要求診精神科，吃抗憂鬱藥，還有員工已離職，至今仍要進行心理諮商。

北市民政局長陳永德表示將進行調查。民政局強調，一直重視友善職場經營，將啟動調查，了解相關事件經過，同時也會加強局內同仁對於職場安全及友善工作氛圍的相關意識；員工若遇問題可透過相關管道反映，維護自身權益。

台北市議員陳怡君今在台北市議會民政部門質詢時指出，她接獲多位民政局某科室基層公務人員陳情，該科長常會惡意退公文、精神言語霸凌、苛扣加班費，甚至有公文前前後後被退回20次要求重寫，最後放行的簽呈竟然是第一版的公文。陳也說，該科長還會看屬下不順眼就巴頭，公務員都將該科長形容成「民政局第一黑科長」。

陳怡君說，科長種種惡劣行逕、精神虐待及言語暴力，讓同仁恐慌焦慮，該單位3年內已走了12人，甚至有同仁已準備離職，辭呈又被科長刁難退回，理由是「不可以寫科長的壞話」。陳說，該科留下來的同仁幾乎都要求診精神科，服用抗憂鬱、抗焦慮藥物。陳也說，有已從該單位離職的員工，至今仍要尋求心理諮商。

陳怡君呼籲民政局針對該科長進行調查，但調查時要將科長與基層人員分開，不要讓科長遷怒其他人，若真有其事，應將該科科長調離，並做出公正處置，妥適處理。

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