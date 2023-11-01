中市大雅區公所爆員工遭性騷 申訴無效反遭職場霸凌

國民黨台中市議員吳呈賢接獲投訴指稱大雅區公所1名聘僱女職員日前遭男同事言語性騷，經向課長申訴，非但沒有獲得幫助，還受職場霸凌，最後身心俱疲而離職；

2023/11/01 14:12

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市議員吳呈賢接獲投訴，指稱大雅區公所1名聘僱女職員日前遭男同事言語性騷，經向課長申訴，非但沒有獲得幫助，還受職場霸凌，最後身心俱疲而離職；此外，該名課長並情緒失控，大聲咆嘯、辱罵區公所人事主任。

台中市民政局表示，針對大雅區公所員工遭指稱涉性騷擾及職場霸凌案，已要求公所秉持毋枉毋縱原則主動調查釐清真相，目前公所已進行調查簽處中，將依調查結果處置。

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吳呈賢今天指出，台中市大雅區公所1名女職員遭男同事言語性騷，向課長申訴未果，還受職場霸凌，造成她二度傷害，求助身心科醫師，最後身心俱疲而離職，已決定對傷害她的同事及主管提告性騷擾及公然侮辱。

爆料人說，這名課長於10月23日打電話給人事主任，以台語不斷辱罵「妳一個主任囂張什麼！」，約數分鐘後，再直接到主任辦公室，因沒找到人而轉往隔壁主任秘書辦公室內，撞見人事主任與主任秘書說話，再罵人事主任「惡人先告狀！」

吳呈賢說，爆料人指出，當時女性的人事主任不斷發抖、哭泣，但事隔多日，卻不見公所啟動調查，該課長仍安於現職，上班氣氛非常低迷 ，如同烏雲壟罩，讓爆料員工覺得工作環境非常不安全。

經記者查證大雅區公所員工，據指出，這名課長因課內人事不斷異動，致其情緒控管不佳，而課內1名男職員與女職員業務交接時，疑因雙方溝通不良，加上女職員身材較豐滿，致該名男職員偶以言語揶揄，造成當事人感覺「不舒服」，該名課長勸說兩人和氣相處，致衍生爭議。

大雅區長林麗蓉表示，關於言語性騷及職場霸凌疑雲，由於當事人各說各話，已外聘兩名委員啟動調查。

台中市民政局表示，針對大雅區公所員工遭指稱涉性騷擾及職場霸凌案，已要求公所秉持勿枉勿縱原則主動調查釐清真相，目前公所已進行調查簽處中，將依調查結果處置。

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