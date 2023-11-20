北市府想仿SXSW辦音樂節 苗博雅批方向錯誤

台北市議員苗博雅。（資料照，記者田裕華攝）

2023/11/20 17:04

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文化局擬借鏡美國德州奧斯汀的SXSW（South by Southwest，西南偏南）活動，3年編列1億2000萬元，從新世代潮流音樂節開始，舉辦「台北國際潮流音樂節」，進而整合相關音樂資源打造複合式的展演活動。台北市議員苗博雅認為，市府由上而下主導舉辦一個音樂節，完全牴觸多數音樂節的原生動力都是來自民間的創意，質疑是一項好大喜功的政策。

蔣萬安今（20）天到議會進行文化首都等議題專案報告，其中提到將舉辦「TAIPEI FOCUS」，暫定名為「台北潮國際」的活動，借鏡美國SXSW大型互動科技與藝術盛會的模式與精神，從在地出發與國際鏈結，公司資源串聯，整合音樂文化、產業對話、科技運用及現場演出等複合式跨域節慶，打造出台北市的城市品牌。

苗博雅指出，市府第1年將編2000萬元、第2年編4000萬元、第3年6000萬元，總計3年要花1億2000萬元，舉辦一個音樂人、文化人都不看好，由市政府由上而下來主導的一個音樂節活動，完全牴觸了音樂節的原生動力都來自民間的創意以及挑戰邊界，「第一個扣子就扣錯了，怎麼會由市府來主導?」

苗博雅表示，政府的專案有很多的KPI、指標、規範，然後音樂節裡面出現的表演內容，可能還會被拿到議會，被議員罵說「太粗俗、難登大雅之堂」，這樣一個由市府主辦的音樂節，到最後變成一個行禮如儀的大拜拜，只是滿足了市長提出的政見裡面的好大喜功，根本達不到催生如同「西南偏南」這樣大型音樂節活動的效益。

苗博雅還提到，目前文化局的規劃中，舉辦30場以上的音樂活動，經費只有270萬元，「9萬要辦一場音樂活動，要辦什麼?」後面還有一個連續性預算，預計辦60場以上的活動，總經費只有420萬元，7萬要如何搞定一場表演?

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