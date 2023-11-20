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「藍白合」週三是最後期限 謝衣鳯：請柯文哲完成選民心願

國民黨立委謝衣鳯今日也向柯文哲喊話，「是否能反過來包容台灣民眾，完成他們期待政黨輪替的心願？」（資料照）

國民黨立委謝衣鳯今日也向柯文哲喊話，「是否能反過來包容台灣民眾，完成他們期待政黨輪替的心願？」（資料照）

2023/11/20 16:39

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白合陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲昨日在板橋誓師大會上高喊，會用民眾黨總統候選人身分拚戰到底，國民黨主席朱立倫則下出最後通牒「本週三」。對此，國民黨立委謝衣鳯今日也向柯文哲喊話，過去台灣善良的選民們都容忍柯文哲的決策時態度反反覆覆，「那現在柯文哲是否能反過來包容台灣民眾，完成他們期待政黨輪替的心願？」

謝衣鳯今日在立院受訪時表示，「我們還是要等到朱主席提出的禮拜三期限」畢竟目前藍白合的主要討論者是兩黨主席和總統參選人，所以將政黨協商的部分留給他們來做最後的討論。

她也透露，自己昨天回到彰化跟選民聊天時，發現民眾們都很期待藍白合，他們也認為若雙方能合作，6成民眾希望政黨輪替的心願就能達成，「他們都不希望選擇障礙，也請柯主席要好好想想。」

謝衣鳯直言，過去台灣善良的選民們都容忍柯文哲的決策時態度反反覆覆，是因為民眾們善良也願意支持第三勢力，「那現在柯文哲是否能反過來包容台灣民眾，完成他們期待政黨輪替的心願，讓選民們不要有選擇障礙？」

媒體追問國民黨是否有做好破局的備案？謝衣鳯則說，這個部分留給總統參選人以及黨中央討論，相信他們一定會有最好的備案。

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