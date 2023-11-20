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接見APEC代表團 蔡英文：持續發揮台灣優勢促區域發展

蔡英文總統今接見我國今年「APEC經濟領袖會議代表團」，感謝領袖代表張忠謀將她所交付的4項重要訊息轉達給所有與會的APEC會員。（總統府提供）

蔡英文總統今接見我國今年「APEC經濟領袖會議代表團」，感謝領袖代表張忠謀將她所交付的4項重要訊息轉達給所有與會的APEC會員。（總統府提供）

2023/11/20 14:14

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見我國今年「APEC經濟領袖會議代表團」，感謝領袖代表張忠謀將她所交付的4項重要訊息轉達給所有與會的APEC會員，與美國副總統賀錦麗、國務卿布林肯、日本首相岸田文雄等各國領袖代表交流對話，也有助雙邊合作交流；她強調，面對下一階段的挑戰，政府將全力以赴，繼續調整台灣產業的結構和體質，同時發揮台灣的優勢，持續促進區域的進步發展。

蔡英文表示，感謝張忠謀代表她出席這場亞太地區最重要的經貿合作論壇，讓台灣能和各國交流，在國際上繼續扮演關鍵且重要的角色，也感謝張將她所交付的四項重要訊息，轉達給所有與會的APEC會員，強調台灣將致力於亞太區域的繁榮發展，也會與各國合作，一起努力推動能源轉型、打造更具韌性的供應鏈，並且協助減少亞太區域內的數位落差；同時對於本屆會議關注的相互連結、創新以及包容三大議題，台灣將持續分享經驗，為區域和全球的發展做出更多貢獻。

蔡英文指出，張忠謀及代表團成員在各項多邊、雙邊的會議上，和與會的各國領袖和官員代表交流對話，尤其，張忠謀更和美國的副總統賀錦麗、國務卿布林肯、國家經濟委員會主任布蘭納德（Lael Brainard），以及日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍雙邊對談，這些互動都將有助於雙邊未來的合作和交流。

蔡英文也感謝台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵努力展現台灣公私部門的協力合作，也藉此機會拓展和亞太區域夥伴的合作關係。她強調，面對下一階段挑戰，政府將全力以赴，繼續調整台灣產業的結構和體質，同時發揮台灣的優勢，持續促進區域的進步發展。最後，她再次感謝張領袖代表以及代表團成員的用心付出，「大家辛苦了」。

張忠謀也表示，感謝總統給他這個機會代表出席與會，今年APEC經濟領袖會議談及許多科技相關議題，讓他覺得自己一生的努力有所成果，也分享多國領袖及官員與他互動時所表達的善意。

蔡英文總統今接見我國今年「APEC經濟領袖會議代表團」，感謝領袖代表張忠謀將她所交付的4項重要訊息轉達給所有與會的APEC會員。（總統府提供）

蔡英文總統今接見我國今年「APEC經濟領袖會議代表團」，感謝領袖代表張忠謀將她所交付的4項重要訊息轉達給所有與會的APEC會員。（總統府提供）

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