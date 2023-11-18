吳思瑤酸藍白合是魔鬼交易 許淑華提醒要做好郭、柯合作準備

台北市議員洪健益今於五分埔公園舉辦「信義區後援會成立」，王世堅（左）、許淑華（右）、前民進黨主席卓榮泰、台北市議員顏若芳皆到場參加。（許淑華提供）

2023/11/18 23:41

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕藍白合面臨破局的狀況，第一選區（士林、北投）民進黨立委吳思瑤今酸藍白是魔鬼交易，讓國人看清這齣爛戲，驗證兩黨只有算計的結果；台北市第七選區（松山、信義）民進黨立委參選人許淑華則提醒應做好鴻海創辦人郭台銘和柯合作的準備，畢竟柯立場反覆，只能更謹慎因應。

台北市議員陳賢蔚今舉辦「正能量挺台灣、信賴後援會誓師大會」，台北市黨部主委張茂楠、第一選區（士林、北投）民進黨立委吳思瑤、北市議員王世堅、總統參選人賴清德台北市競選總部主委陳時中等，支持者高喊吳思瑤、賴清德凍蒜，現場支持者情緒激昂，更有支持者表示，無論藍白有沒有合，相信民進黨都能夠打勝仗。

對選情具有信心的吳思瑤今表示，好戲在後頭，驗證兩黨只有算計的結果，沒有誠意就是脆弱的合作，甚至各自開記者會仍是各懷鬼胎，權益分贓的本質再清楚不過，無視於十五日的一團和氣，密室協商究竟為何，柯侯皆未向大眾解釋，令人懷疑有交易，以至於最終條件不攏，讓國人看清這齣爛戲是魔鬼交易。

台北市議員洪健益今於五分埔公園舉辦「信義區後援會成立」，王世堅、許淑華、前民進黨主席卓榮泰、台北市議員顏若芳皆到場參加，陳時中表示，他現在的責任是讓賴清德和區域立委選上，如許淑華、吳思瑤等，若參選人沒選上就是他的失責；至於藍白合，陳時中表示，政治應該要有民主理念，聯合政府應經民意考驗，若用民主算計談藍白合，並非台灣之福。

藍白合瀕臨破局，許淑華則認為，應要做好鴻海創辦人郭台銘和柯文哲合作的準備，畢竟柯立場反覆，加上不少選民認為政黨輪替是常態，使得民進黨選舉更為艱辛，只能更謹慎面對難關、做好準備，但相信民眾會漸漸看懂藍白合並非要實質合作，而是進行政治聯姻、只為政治利益考量，民眾將會看破兩黨手腳，反而不見得支持。

許淑華強調，她在選區一步一腳印，且現在是選區域立委，並非不分區立委，不是網路聲量大就好，她過去便相當重視選民、勤跑基層，她也奉勸所有候選人應跟民眾互動、一步一腳印，雖然走得很辛苦，但她相信一定會成功。

許淑華說，現在執政黨有很多包袱，也面臨假民調干擾，但用努力一步一腳印勤跑基層、不要只在意空戰，也希望民眾讓真的認真做服務的人，進國會幫大家發聲，她也會持續努力。

台北市議員洪健益（右）今於五分埔公園舉辦「信義區後援會成立」，許淑華（左）。（許淑華提供）

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