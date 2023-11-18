黃昆輝呼籲打造「學習型台灣」 陳松柏主張發行「終身教育券」

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝（中）18日邀請總統府資政蕭新煌（左二）、高雄師範大學校長王政彥（左一）、前空大校長陳松柏（右一）、成人及終身教育學會理事長楊國德（右二）教授等，舉行「建構學習型社會，提升國家競爭力」焦點座談。 （記者劉信德攝）

2023/11/18 11:23

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今舉辦「建構學習型社會，提升國家競爭力」焦點座談暨記者會，董事長黃昆輝表示，台積電創辦人張忠謀及宏碁創辦人施振榮都重視和推展終身教育，帶領企業成為學習型組織，個人本身也成為終身學習的典範，都是非常寶貴的學習楷模，政府是最大的服務業，如能以學習型政府為目標，倡導全民終身學習，以身作則帶動各行各業成為學習型組織，就有機會實現學習型台灣的願景。

國立空中大學前校長陳松柏則主張，政府可透過教育及租稅獎勵推動，例如發行「終身學習券」，提供學習費用的支持，而所得稅除了大學學費之外，列舉扣除額可增列「終身學習費用」，鼓勵國人終身學習，建立「學分銀行制度」，讓每個國人都有一個「終身學習帳戶」，類似勞保和健保帳戶，作為升學、就業、轉職、升遷的參考，教育部終身學習司升級為終身教育署，行政院成立終身學習推展委員會。

黃昆輝表示，國際社會的競爭日趨激烈，科技發展神速，工作條件和職場情況改變速度飛快，必須學習因應此變化，教育改革應聚焦在創造學習型的社會，提供從小到大有充分學習的機會，協助其能發揮潛力且能與時俱進，教育能夠讓個人達到就業目標，也可提升每個國民的生活品質，亦即學習型社會的建構是提升國家競爭力的關鍵，必須調整資源、採取策略、有計畫有步驟的推進，讓國際更能看到台灣和肯定台灣。

今日座談會主持人、總統府資政蕭新煌表示，他本身已到了終身教育後半段「老齡教育」，認為可以聚焦在退休後的高齡教育，從供應面要了解的是政府可以提供什麼，但更重要的是需求面，激勵退休者願意去學習。

中華民國成人及終身教育學會理事長、朝陽科技大學教授楊國德表示，OCED（經濟合作暨發展組織）發現歐盟成員國的教育培訓參與率，與GDP具高度相關，亦即可促進經濟發展，另也可提升社會發展及政府效能，因為「有怎樣的人民，就有怎樣的政府國家。」並可推進社會融合與安全，強調學習型社會是追求永續發展的關鍵。

國立高雄師範大學校長王政彥則表示，家庭是每個人第一所學校，終身學習是從子宮到墳墓，父母也應該再學習，每個人都需要學習「如何學習」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法