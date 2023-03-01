2023台北玫瑰展登場 6大展區高達800種玫瑰

2023台北玫瑰展「玫好幸福」登場，園內有超過800種玫瑰品種，總計6大展區，目前花量已十分可觀，預估3月10日起為盛花期。（台北市公園處提供）

2023/03/01 17:09

〔記者楊心慧／台北報導〕2023台北玫瑰展「玫好幸福」今登場，台北玫瑰園內有超過800種玫瑰品種，總計6大展區包含「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物佈展區」、「祕密花園」，以石造拱門和愛心噴水池為亮點，中軸道以玫瑰園Logo進行妝點設計，今年更有蔓玫盛開浪漫升級的玫瑰拱門，目前花量已十分可觀，預估3月10日起為盛花期。

台北玫瑰展有別於其他花季活動，透過地植栽培的玫瑰，一年四季都能賞花，經過長時間的培育、修剪，並克服氣候的多變，才能打造出玫瑰花海，搭配絕佳的景觀規劃，可近距離的捕捉到玫瑰及飛機同框的獨特畫面，別有一番浪漫氛圍。

台北晶華酒店共同響應2023年台北玫瑰展，推出「玫好假期」住房優惠專案；花展期間每週六有首席花藝師帶領房客遊逛台北玫瑰園，分享玫瑰培育的養護技巧與生活花藝設計新知；花展還規劃眾多期間限定活動與週末幸福市集，邀請餐車及玫瑰產品相關業者進駐。

香根園藝花卉農場販售鮮切花、流行盆栽及園藝資材；鄰近的天使生活館販售玫瑰花茶及文創商品；花展也推動「婚紗幸福產業鏈」，台北市婚紗攝影商業公會將進駐市集共同推廣，邀請大家在玫瑰園裡留下玫好印記。

台北市公園處表示，展期間人潮較多，提醒民眾多加利用大眾運輸工具前往，透過捷運及市內公車都能方便抵達園區賞花。

2023台北玫瑰展「玫好幸福」登場，園內有超過800種玫瑰品種，總計6大展區，目前花量已十分可觀，預估3月10日起為盛花期。（台北市公園處提供）

2023台北玫瑰展「玫好幸福」登場，園內有超過800種玫瑰品種，總計6大展區，目前花量已十分可觀，預估3月10日起為盛花期。（台北市公園處提供）

2023台北玫瑰展「玫好幸福」登場，園內有超過800種玫瑰品種，總計6大展區，目前花量已十分可觀，預估3月10日起為盛花期。（台北市公園處提供）

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