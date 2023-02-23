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    首頁　>　臺北市

    王必勝：BNT下月來台談合作 中風疑慮沒解決前不買次世代疫苗

    對於是否採購BNT次世代疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝指出，它的接種後中風機率增加疑慮尚未解決，須等完全沒疑慮才會考慮購買。（指揮中心提供）

    對於是否採購BNT次世代疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝指出，它的接種後中風機率增加疑慮尚未解決，須等完全沒疑慮才會考慮購買。（指揮中心提供）

    2023/02/23 15:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕我國目前有莫德納BA.4/5次世代武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，對於是否採購BNT次世代疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝指出，它的接種後中風機率增加疑慮尚未解決，須等完全沒疑慮才會考慮購買。

    王必勝今天在疫情記者會上回應媒體提問，對於是否採購BNT疫苗，他表示，第一個要解決的是BNT次世代疫苗接種後中風機率增加的疑慮，之前美國監測發現它與中風增加有關，後來進一步發現似乎是和流感疫苗一起接種所致，但還有完整研究報告，「須等到完全沒有疑慮後才會考慮」。王必勝也透露，BNT公司下月會到台灣來，與我國討論未來合作的事項，包括疫苗合作等等。

    我國目前要採購BNT疫苗，都需透過中國公司上海復星，因多一道關卡、導致採購價格增加不少。若未來BNT公司直接在台灣設立分公司，我國要採購就不必經過上海復星公司，避免疫苗價格被哄抬、坐地起價，甚至向2021年初我國本已訂購500萬劑BNT原始株疫苗，卻無故遭對方取消的慘事。美國莫德納公司則在去年就已在我國正式成立分公司。

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）在今年一月中旬公布一項監測，發現輝瑞/BNT次世代疫苗可能的安全訊號，65歲以上老人接種BNT次世代雙價疫苗21天內可能有較高機率發生缺血性中風，須進一步調查。至於莫德納次世代疫苗則「沒有」監測到類似現象。我國僅有購買莫德納次世代雙價疫苗，沒有購買BNT次世代疫苗。

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