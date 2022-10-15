抓網友咪咪又拉手摸老二 色男暴斃身亡免訴

曾男對小妤伸出鹹豬手吃上官司，沒想到在訴訟期間竟然暴斃身亡。（記者吳政峰攝，示意圖）

2022/10/15 22:57

〔記者吳政峰／台北報導〕曾姓男子2020年透過交友軟體結識女網友小妤（化名），趁著初見面載她出遊時抓其胸部、撫大腿，甚至強拉手摸自己的生殖器，還不讓她下車，氣得小妤報警處理。一審士林地院依強制猥褻罪判曾男8月徒刑，全案上訴二審期間，曾然突然暴斃身亡，高等法院日前諭知全案公訴不受理。

2020年12月間，曾男透過交友軟體APP結識小妤，傳送「我們去這裡，聽說這裡很漂亮，我一直很想去，不過我們去之前能夠給我抱抱嗎？因為看到妳的私密照就很心動，很想妳當我的女人，妳的身材很好。妳要看看我的私密照嗎？妳覺得大嗎？你等等看看啊，可以先看看我大棒棒再去，我住在夜景的附近而已，看完過去不會很久，好嗎？看到妳就硬起來了，而且還流水出來」與鹹濕訊息。

小妤回應「為啥這麼快就要抱」、「沒啊，先去看夜景吧」、「不是先看夜景嗎」、「好餓，肚子餓、「我希望趕快吃東西」，答應與他外出見面吃飯及看夜景，但未同意發生親密關係。

沒想到曾男一看到穿著裙子的小妤上車，竟然獸性大發，起了淫慾，趁著她坐在隔壁副駕駛座，強拉她的手摸自己的下體並親吻，小妤受驚，趕緊用手把他推開。豈料，曾男未罷手，反得寸進尺伸手摸小妤胸部，還把鹹豬手從裙底探入，一路往上摸到大腿內側。

小妤受到驚嚇，要求下車，但曾男不讓她離去，不斷載她遊車河，到小妤委請友人報警，曾男才放她離去。獲釋後，小妤心有餘悸，趕緊報警。

一審士院認定曾男觸犯強制猥褻罪，判刑8月；曾男不服，提起上訴，沒想到審理期間，他突然暴斃身亡，高等法院認為訴訟主體已不存在，日前撤銷原判決，改諭知公訴不受理。

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