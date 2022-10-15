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    工廠2度排放污水被罰221萬 興訟抗罰敗訴

    台北高等行政法院判該工廠敗訴。（資料照）

    台北高等行政法院判該工廠敗訴。（資料照）

    2022/10/15 17:29

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北一間資本額2億6000萬元的印刷電路板工廠，2019年間兩度被新北市政府環保局查到所排放的廢水氫、銅值超過標準，收到221萬餘元罰單。工廠認為環保局小題大作，裁罰金額過高，違反比例原則，興訟要求撤邀罰單，但台北高等行政法院認為環保局是依照裁罰準則計算，並未濫權，日前駁回其訴。

    該工廠從事金屬表面處理業，主要生產印刷電路板，2019年5月間，環保局派員前往稽查，，於放流口採集水樣檢測，檢測結果：氫離子濃度5.5（限值6.0～9.0）、銅13.5mg/L（限值1.5mg/L），未符合放流水標準，依照違反「水污染防治法」第7條第1項及放流水標準第2條規定，參酌水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2、3條規定，裁處202萬8000元罰鍰，並處環境講習2小時，要求限期改善。

    2019年7月間，環保局再次前往稽查，檢測結果：氫離子濃度9.3（限值6.0～9.0）、銅1.56mg/L（限值1.5mg/L），還是不符合放流水標準，二度依照違反水污染防治法等規定裁處18萬9000元罰鍰，並以1年內違反相同條款2次為由，處環境講習4小時。

    工廠不服，興訟抗罰，主張環保局採驗未達標準的原因是製程設備中的「微蝕槽」因不明原因破裂滲漏，部分雙氧水流入污水處理設備，致污水處理設備沉澱污泥上浮外流，另加藥機所使用硫酸過多，以致放流水銅含量及氫離子濃度超標，工作人員及時發現，污水處理迅即獲得改善，經新北地方檢察署檢察官偵查認定屬實，並處分不起訴確定在案。

    工廠強調，發生事故純屬意外，縱認有疏失亦極輕微，意外事故造成污染時間短暫，情節並非嚴重，工廠更未因此意外事故而獲益，且時值武漢肺炎全球蔓延期間，至今仍未停止，各行各業均受嚴重影響，環保局小題大作，裁處高達200萬餘元罰鍰，手段過苛，違反比例原則。

    台北高等行政法院指出，工廠負有妥善操作維護廢污水處理設施、排放廢水至地面水體應符合放流水標準的義務，本案縱非出於故意，亦難謂無過失。

    合議庭認為，環保局依照裁罰準則計算公式，得出兩次違規應罰221萬7000元，並無違誤，也沒有情輕法重、違反比例原則的問題，故判工廠敗訴，仍可上訴。

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