亞太國會議員聯合會 無異議挺台國際參與

時代力量立委王婉諭（左起）、外交部長吳釗燮、民進黨立委林靜儀、民眾黨立委邱臣遠與國民黨立委陳以信合影。（外交部提供）

2022/10/14 23:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部14日說，「亞太國會議員聯合會」（APPU）第85屆理事會暨第51屆年會13、14日以視訊會議形式舉行，主題為「透過安全、和平及繁榮建構永續社會」，本屆主辦國是吉里巴斯，包括我國、日本、馬紹爾群島、菲律賓、泰國、諾魯及庫克群島等總計8國與會，我國代表團成員包括立法院院長游錫堃、民進黨立委林靜儀、國民黨立委陳以信、民眾黨立委邱臣遠及時代力量立委王婉諭。

外交部說，開幕儀式及理事會由王婉諭代表出席，向各與會國國會議員致意，聽取APPU中央祕書處年度報告。其後，由林靜儀擔任我國國家報告發表人，向與會各國介紹台灣在疫情期間利用數位科技及財政補助方式平抑疫情造成的社會及經濟衝擊，成功維持經濟成長，同時藉由「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等國際合作計畫協助夥伴國家實現「永續發展目標」（SDGs），呼籲國際社會提供舞台，讓台灣可與全球各國攜手合作、落實人類永續發展。

陳以信在自由討論時段重申，健康是基本人權，全球防疫仰賴所有成員共同參與，台灣有能力成為全球健康安全的重要夥伴；同時也介紹我國在政府開發援助（ODA）及非政府組織（NGO）等領域致力發展全球合作關係及成果。最後在聯合公報內容討論中，邱臣遠提案呼籲APPU各成員國支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及其他國際組織。提案獲與會各國無異議通過，並列入聯合公報之中。

此外，在各國發言中，日本代表團強力支持台灣參與WHO及國際民航組織（ICAO）；友邦馬紹爾群島也於國家報告中強調台灣有能力對氣候變遷做出貢獻，支持我方加入WHO、ICAO及聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）。

外交部對友邦及理念相近國家發言支持台灣參與國際組織表達肯定與感謝。至於明年APPU第52屆年會暨第86屆理事會，經推舉，由日本擔任主辦國，具體時間、地點及主題則待日後協商公布。

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