德明科大撤銷碩士學位 蔡壁如：論文若有瑕疵願辭掉立委

蔡壁如今（14）日召開記者會表示，強調碩論是自己寫的，待收到德明科大學倫會的全文審定報告後，若真有瑕疵，會負起政治人物的責任，「我願意辭掉立法委員」。（記者塗建榮攝）

2022/10/14 10:15

〔記者王千豪／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如碩士論文涉抄襲案，德明財經科技大學昨公布審定結果，認定蔡壁如資管系碩士在職專班論文有違反學術倫理事實，撤銷其碩士學位。對此，蔡壁如今（14）日召開記者會表示，強調碩論是自己寫的，待收到德明科大學倫會的全文審定報告後，若真有瑕疵，會負起政治人物的責任，「我願意辭掉立法委員」。

蔡壁如表示，她在職進修並不是為了所謂的「洗學歷」，而是因為工作上的需求，當時剛進入台北市政府，需要了解政治人物在社群媒體上發布的文章內容，及其選題方向、文章的討論度和擴散度，和選舉結果之間的關連性。碩論的研究主題是，民意代表社群網站對於市政議題的關注度，論文撰寫的過程，需要搜集大量資料，觀察引用到許多不同的資料，已於學倫會審查過程中說明。

蔡壁如說，即使只是在出處引用上的疏漏，也願意坦然面對，如果真有違反了學術倫理，固然不服也必須承擔。非常希望德明科大學倫會公開資訊，讓她知道究竟是哪裡有不夠嚴謹的地方，才可以知道要如何改進。也願意把自己的例子公開作為論文寫作的教案。同時，也會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆。

政治大學教授蔡增家說，本案是社會矚目的案件，呼籲學校把學倫理會的決議完整內容公布出來，哪些地方有問題，讓社會共同來審視。目前資訊不對等的狀況，無法進行實質內容的討論，容易流於黨同伐異的攻擊。這有點像是考生收到成績單不及格，卻沒有答案可以核對，很難檢討改進。而一個人被判刑，也要收到判決書，才能為自己辯護，捍衛自己的權益和清白。

對於外界關心是否辭掉立委，蔡壁如說，大家關心的是政治人物的誠信，客觀、主觀上都是她自己做的研究，檢舉人也沒有根據結論去檢舉，而是針對內容描述的文字，但她在研究撰寫的開宗明義就有提到，她是引用議員臉書的議題。在這樣的情況之下，自己做圖表，但是目前沒有收到學倫會完整的報告，實在沒有辦法知道哪裡有問題。

不過，蔡壁如強調，如果她的論文有瑕疵，不能夠被接受，「我也不會迴避，願意負起政治責任，我不會眷戀立委職位，大家對立委的關心是政治人物的誠信，我沒有抄襲的意圖，收到判決書的全文後，如果有做不好的地方，我願意辭掉立法委員」。

蔡壁如補充，德明科大有請她去問一次，問及幼保問題、人口老化等內容的論述沒有註明出處，她則回覆說，研究內容的開宗明義就有講，她是引述議員臉書，但由於臉書沒有搜尋功能，很難短時間內找到出處。蔡重申，她對於自己做的論文有信心。

民眾黨立委蔡壁如碩士論文涉抄襲案，德明財經科技大學昨公布審定結果，認定蔡壁如資管系碩士在職專班論文有違反學術倫理事實，撤銷其碩士學位。對此，蔡壁如今（14）日召開記者會說明。（記者塗建榮攝）

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