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    嬰幼兒錯打疫苗 國民黨要求桃市府負起「準國賠」責任

    國民黨今日上午召開「打錯疫苗推北榮，鄭文燦市府應負起『準國賠』責任」記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨今日上午召開「打錯疫苗推北榮，鄭文燦市府應負起『準國賠』責任」記者會。（記者施曉光攝）

    2022/10/13 12:09

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「打錯疫苗推北榮，鄭文燦市府應負起『準國賠』責任」記者會，質疑桃園市政府為了配合桃園市長鄭文燦想要造勢、爭取年輕父母支持，利用食安嘉年華活動，隱藏選舉造勢，並且硬把專業的疫苗施打接種站，與不專業的嘉年華活動結合在一起，才會造成118名嬰幼兒錯打疫苗事件，要求桃園市政府負起「準國賠」責任，並痛批桃園市政府把責任推給配合施打疫苗的桃園榮總，非常不負責任。

    國民黨桃園市議員詹江村指出，桃園市政府利用舉辦食安嘉年華活動，把選舉造勢隱藏其中，還硬擠出一些人員配合，做為非專業施打疫苗的接種站，活動文宣上還寫著6個月以上嬰幼兒可以施打疫苗，由於文宣製作人員與專業接種人員沒有真正做到橫向的專業溝通，才會造成這次施打錯誤的情況。

    詹江村表示，衛福部的健康存摺app上面清楚寫著施打「『安定伏』裂解型四價流感疫苗」，必須年齡3歲以上，但文宣上卻寫6個月以上嬰幼兒可以施打，一個不專業的嘉年華活動硬要與專業疫苗施打站結合，就只因為鄭文燦為了造勢，吸收年輕父母的支持，才會造成嚴重錯誤，而且事發後，桃園市政府只有打電話給家長詢問小孩有無異常反應，家長一開始以為市政府貼心，沒想到嬰幼兒施打3歲以上疫苗，可能造成嚴重後遺症，到目前為止，家長們也未收到桃園市府的專業輔助。

    國民黨桃園市議員梁為超指出，很多家長反映孩子的副作用嚴重，看不到桃園市政府應有作為，他要求桃園市衛生局要負起「準國賠」責任，嘉年華活動是桃園市政府主辦，桃榮只是承辦疫苗施打，桃園市政府不應該把責任推給桃榮，非常不負責任。

    國民黨文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲表示，10月1日、2日桃園市食安嘉年華會有118名兒童被打錯疫苗，事情已經過了半個月，沒有看到市政府的積極作為，市府必須承擔責任，彌補缺失。

    她質疑，每次疫苗接種，尤其針對嬰幼兒一定都會安排在衛生所施打，不會混合其他類別的疫苗，就是為了避免發生錯誤，這次卻要放在食安嘉年華活動中施打，有明顯疏失。

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