原能會主委謝曉星涉性騷 教文委員會突改議程不邀報告備詢

原能會主委謝曉星昨發聲明表示，為消弭外界疑慮，他已主動向行政院長蘇貞昌表達，願接受最嚴格的調查。（資料照）

2022/10/05 17:22

〔記者陳政宇／台北報導〕原能會主委謝曉星被爆不時對女下屬有言語騷擾、肢體碰觸，立法院教育及文化委員會原排定明日邀請他列席報告業務並備質詢，孰料臨時更改為考察國家實驗研究院國家地震工程研究中心。對此，教文委員會召委陳秀寳今（5日）說明，因擔心性騷案模糊原能會報告焦點，抹滅原能會工作成果，經協調後變更議程。

有媒體報導謝曉星挑秘書就像選妃，每天要求4名秘書陪他吃午餐，更不時對女下屬有言語騷擾、肢體碰觸。謝曉星昨透過原能會發表聲明澄清，行政院發言人羅秉成則表示，行政院長蘇貞昌已請行政院秘書長李孟諺組成專案調查小組進行調查，待查明相關事證後將儘速對外說明結果。

立法院教文委員會原規劃明日邀請謝曉星列席報告業務概況並備質詢，也將審查112年度中央政府總預算案有關原能會及所屬單位預算案。不過，教文委員會臨時發出更改議程通知，原定議程因故取消，並變更為考察國家實驗研究院國家地震工程研究中心。

對此，陳秀寳受訪表示，因為大家都很關注謝曉星性騷案，各界都想知道事實真相，行政院也已啟動調查，若此時安排業務詢答，恐怕會抹滅原能會同仁認真工作的成果和焦點，對其他同仁不公平，因此經協調後更改議程。

陳秀寳進一步說明，國內近期也很重視地震防災相關議題，因此安排考察國家對地震資訊的掌握，立委們也都接受，這是一個很重要的議題。

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