遠雄人壽14年前買信義區集團總部惹官司 趙藤雄、趙信清父子獲不起訴確定

遠雄集團創辦人趙藤雄。（資料照）

2022/07/27 10:42

〔記者錢利忠／台北報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄及其時任遠雄人壽總經理的兒子趙信清，14年前向台聚集團旗下昌軒建設購買位於北市信義區土地及建物作為集團總部，被檢舉疑在交易案中涉背信；台北地檢署本月1日將趙藤雄父子不起訴，檢方依職權將送交高等檢察署再議，經高檢署駁回，趙藤雄父子順利擺脫官司，獲不起訴確定。

昌軒建設14年前出售北市信義區土地及建物給遠雄人壽作為企業總部，時任昌軒建設總經理向可立涉嫌與開發部副理羅文德合謀，找「WIN FAIR」公司負責人李克毅當掮客，營造購地案有黑道及債權人需處理等假象，除收取1.3億仲介費外，還私下向遠壽索討3.1億元「顧問費」，造成昌軒少收3.1億元買賣價金；向、羅、李等3人被北檢依背信等罪起訴後，現於台北地院審理中。

檢調調查，2008年間，遠壽向昌軒建設及聯貸銀行團代表債權人，買進位於北市信義區的土地及建物，打造成集團的企業總部，而該筆土地及建物最初是由昌軒建設等3家公司參與合建，交易完成後，獲利本應由昌軒建設等3家公司所有，向、羅卻涉嫌中飽私囊，侵吞3.1億多元。

檢方查出，向可立當初以昌軒建設代理人身分參與遠壽購地案簽約，涉嫌與掮客李克毅合謀，由李克毅出面參與仲介過程，李克毅另安排其掌控的「WIN FAIR」等公司接受遠壽委託，宣稱負責協助遠壽處理購地案等相關事務。

向可立等人與遠壽交易談判期間一度開價132億元，另營造有黑道及債權人需私下處理，須額外花3億餘元打理等假象，而遠壽預算上限不超過135億元，包括最高出價132億元及負擔仲介佣金1.3億元，不願再加價，向可立等3人隨即同意將售價調降為129億元，但遠壽須另以「顧問費」名義支付私下處理費3.1億元；遠壽評估交易價金，包括標的物129億元、顧問費3.1億元、仲介費1.3億元，加總並未超過135億元的預算上限，這才點頭同意。

直到2011至2012年間，台北市國稅局發現李克毅曾在相關交易案中收取佣金及顧問費，卻涉嫌逃漏稅捐，李克毅一案起訴後在二審審理期間，向可立擔心向遠壽收3.1億元顧問費的事跡敗露，遂與李克毅簽署協議，支付1400萬元「封口費」給李克毅作為補償；然而，事後昌軒建設仍發現當初的標的物遭向可立等人賤賣，憤而向檢調提告，全案因此曝光，並於去年5月發動約談。

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