搶進年輕平台 國民黨要用「抖音」打今年選戰

迎戰11月九合一選舉，國民黨為了搶進年輕人社群平台，最近不畏政治爭議，成為國內第一個政黨，進駐遭美國與部分專家學者警告疑為中國統戰、資訊滲透工具的「抖音」，由該黨新媒體部負責經營，未來還要安排六都市長參選人參與客串演出。（美聯社資料照）

2022/07/23 14:24

〔記者施曉光／台北報導〕迎戰11月九合一選舉，國民黨為了搶進年輕人社群平台，最近不畏政治爭議，成為國內第一個政黨，進駐遭美國與部分專家學者警告疑為中國統戰、資訊滲透工具的「抖音」，由該黨新媒體部負責經營，未來還要安排六都市長參選人參與客串演出。

黨內人士指出，為了經營新世代族群票源，除了IG（Instagram）之外，許多新興平台包括抖音、Discord等社群媒體平台，國民黨將全部整合一起推出，作為這次選舉宣傳網站，要讓20多歲以下族群更容易接觸到國民黨的聲音。

對於是否擔心敏感的政治爭議？這位人士表示，內部確實曾經討論過，結論是沒有必要害怕被汙名化而不做，現在全世界20歲以下年輕人都在使用抖音，國內年輕族群排行第1名的是IG，第2名就是抖音，國民黨已經看到這塊具有開發潛力的市場，況且就連綠營都有人在使用，例如民進黨立委林楚茵除了使用中國的愛奇藝，也是抖音用戶，國民黨為何不能進去？

目前國民黨的抖音帳號已經累計超過20多個短片，內容除了介紹藍營縣市長參選人，還有以批評綠營政治人物以及政府政策的記者會內容為主的「Ｋ風報」，其中火力集中焦點就是民進黨台北市長參選人陳時中，黨內評估效果不錯，部分短片觀賞次數甚至已經超過10萬人次。

黨內人士表示，包括抖音以及IG、FaceBook等Reels短影片功能，已經成為藍營從事選舉人物進攻年輕族群的工具，畢竟現在大家都沒有耐心看太長的東西，都只看15秒到30秒的短影片，如何在短時間內講清楚個人政見，或留給民眾深刻印象，就是勝敗關鍵，因此，像國民黨在FaceBook與抖音上推「國民發言人」短片，有一個環節就是挑戰30秒內把一件事情講完。

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