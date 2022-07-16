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    台北上海雙城論壇7/19登場 陸委會籲遵守政策規範

    2022年台北上海雙城論壇將在19日登場，陸委會呼籲各界參與兩岸交流活動，秉持對等尊嚴、遵守政策規範，共同維護台灣整體利益。（資料照）

    2022年台北上海雙城論壇將在19日登場，陸委會呼籲各界參與兩岸交流活動，秉持對等尊嚴、遵守政策規範，共同維護台灣整體利益。（資料照）

    2022/07/16 18:11

    〔記者鍾麗華／台北報導〕2022年台北上海雙城論壇即將在19日登場，中國國台辦今天（16日）指稱，兩岸加強交流合作是民心所向，大勢所趨；支持兩岸城市之間展開廣泛深入交流，共用合作紅利，造福兩岸同胞。對此，陸委會強調，中共對台作為從來不是台灣「心之所向」，呼籲各界參與兩岸交流活動，秉持對等尊嚴、遵守政策規範，共同維護台灣整體利益。

    今年的雙城論壇是在上海與台北分別設立會場，採用視訊方式召開。國台辦發言人朱鳳蓮指稱，多年來，論壇作為上海與台北兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作，增進兩地同胞民生福社發揮了積極作用，成果有目共睹。

    根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，今年的雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，藉由交流研討，推動兩市在節能減碳等方面的經驗分享和交流互動。論壇期間，兩市將以「線上簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化兩市各領域的交流與合作。論壇舉辦至今，雙方已經簽訂了39項交流合作備忘錄。

    陸委會指出，中共對台作為從來不是台灣「心之所向」。兩岸交流的目的應在反映我方主流民意與社會期待，不是附和對岸的主張。台灣民眾堅定捍衛國家主權，反對北京當局「一中原則」、矮化台灣，及不斷對我的軍事恫嚇打壓；「四個堅持」才是我們的共同認知。

    陸委會強調，唯有中共放棄脅迫行徑、放棄設定錯誤的政治前提，尊重民主自由，方能真正造福兩岸人民、有助於雙邊良性互動。也呼籲各界參與兩岸交流活動，秉持對等尊嚴、遵守政策規範，共同維護台灣整體利益。

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