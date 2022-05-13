19歲男詐騙6旬婦 父痛心帶路逮兒

黃男被逮捕帶回派出所。（記者邱俊福翻攝）

2022/05/13 09:47

〔記者邱俊福／台北報導〕一名19歲黃姓男子上月中旬涉嫌擔任「假檢警」詐騙集團車手，在北市信義區騙走一名6旬受害婦人46萬元，轄區北市警信義分局吳興街派出所據報追查6天後前往黃男住所查緝，巧碰正外出購物的黃父，黃父表達兒子早前已向其認錯，非常痛心，便帶同警方前往兒子房間逮人，並要求兒子須記取教訓，為自己行為負責。

警方表示，上月14日，一名6旬顏姓婦人接獲詐騙電話，歹徒先是以通訊軟體假冒「刑事局林文華警官」，並告知顏婦因涉及洗錢案件需監管帳戶資金，當顏女上當後，歹徒又將顏婦轉介給假冒的「陳永發檢察官」，並佯稱會協助顏女查明真相。

當時，顏婦誤以為真，前往提領存款46萬元後，黃嫌便受詐團指示，持偽造的台北地檢署公文書當面向顏婦收取該筆存款，從容離去，事後顏婦始驚覺受騙報警。

警方據報調閱監視器追查，鎖定跟父母親住在北市中山區的黃男，但當警方派員進行查訪與埋伏時，黃男父親聽聞有警察要找其兒子，當晚黃嫌隨即於雙親逼問下認錯，吐露自己擔任詐團車手賺外快，且自知難逃法網。

隔日一大早，警方持搜索票到黃嫌住處執行搜索、拘提時，黃父正準備出門購物，見警方上門，便帶同到兒子臥室，順利逮人到案。

黃嫌到案後表達是因友人介紹下，擔任詐團車手，當天詐騙得手後，取得4000元的佣金。警方訊後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，並將持續向上溯源，追查其他共犯。

黃男所持的偽造北檢公文書。（記者邱俊福翻攝）

詐團假冒刑事局警官跟受害顏婦的對話。（記者邱俊福翻攝）

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