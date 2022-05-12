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    每日確診數「黑掉」已經不準 柯文哲：只能治療有症狀者

    台北市長柯文哲今表示，全台灣PCR量能吃緊現象顯示確診數「早就黑掉」，現在公佈的確診數「已經不準」。（北市府提供）

    台北市長柯文哲今表示，全台灣PCR量能吃緊現象顯示確診數「早就黑掉」，現在公佈的確診數「已經不準」。（北市府提供）

    2022/05/12 17:25

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前副總統陳建仁認為，當前看確診數已無意義，重點應在重症及死亡數；台北市長柯文哲今表示，「我們都有看書、我們都知道」，但從全台灣PCR量能吃緊現象顯示確診數「早就黑掉」，現在公佈的確診數「已經不準」，也因已出現許多黑數，無法追蹤到每個確診者，因此當前只能針對有症狀者給予治療，退守此線。

    柯文哲今前往聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程，會後受訪時表示，台灣昨PCR篩檢約8.2萬人次，但並非全是因疫情相關或快篩陽性患者，另還包括因其他疾病住院、陪病者也須PCR，整體陽性率達81％，而台北市PCR量能極限約每日2.9萬人次，但也不可能全天候不間斷量能全開，因此當前PCR量能吃緊，已出現許多黑數，現在公佈的確診數「已經不準」。

    對於陳建仁提出說法，柯文哲稱「我們都有看書、我們都知道」，但因目前已有許多確診黑數，根本無法追蹤每個確診者，而北市府每日監看醫療量能，至今北市防疫專責病床僅剩600床，且每日住院比出院多，空床數持續下降，因此現只能針對有症狀者給予治療，退守此線。

    至於北市23處防疫急門診每日量能約有1萬人次，柯文哲表示，因兒童防疫急門診僅木柵機廠、市立婦幼醫院、馬偕醫院三處，總量能不到500人次，因此昨宣布調降適用年齡，從18歲以下降為12歲以下，保留給多數兒童使用，青少年則可至成人急門診處理。

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