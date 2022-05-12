主張快篩陽直接給藥 柯文哲：堅持PCR一定會死很多人

台北市長柯文哲前往聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程，並致贈禮物給護理師們。（北市府提供）

2022/05/12 17:03

〔記者鄭名翔／台北報導〕今起三類對象「快篩陽性即確診」上線首日，台北市長柯文哲前往聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程時表示，因第一天上線對於醫病雙方都有許多問題須克服，醫護都成為「張老師」須耗時說明．並主張除保險、法律相關須有PCR證明文件外，臨床實務應擴大快篩陽視同確診，即時給藥，若中央堅持PCR才給藥「一定會死很多人」。

3天居家隔離、4天自主防疫、7天居家檢疫者三類對象快篩陽性即確診今上路，由醫院啟動視訊診療根據快篩陽性檢體等評估屬確診者，若符合條件即可給予投藥。

柯文哲今視察後指出，系統上線首日有許多民眾不符合三類對象資格仍掛號，使得醫護們各個成為「張老師」耗時解釋，此外也有不少確診者還未拿到居家隔離通知書就已解隔等；此外，除視訊診療外，也應另闢掛號領藥系統，已要求聯合醫院於48小時內完成。柯認為，整體系統有許多缺點，但因第一天上線，還須時間再修正。

對於新北市長侯友宜喊話中央簡化流程、擴大快篩陽即確診適用對象，柯文哲也主張，因快篩陽性經PCR檢測為確診者的比例已達93％，除保險、法律相關需求應有PCR證明文件外，於醫學臨床上應將快篩陽視同確診者，即時給予藥物，若中央堅持PCR才給藥「一定會死很多人」。

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