為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    主張快篩陽直接給藥 柯文哲：堅持PCR一定會死很多人

    台北市長柯文哲前往聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程，並致贈禮物給護理師們。（北市府提供）

    台北市長柯文哲前往聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程，並致贈禮物給護理師們。（北市府提供）

    2022/05/12 17:03

    〔記者鄭名翔／台北報導〕今起三類對象「快篩陽性即確診」上線首日，台北市長柯文哲前往聯合醫院忠孝院區視察視訊診療流程時表示，因第一天上線對於醫病雙方都有許多問題須克服，醫護都成為「張老師」須耗時說明．並主張除保險、法律相關須有PCR證明文件外，臨床實務應擴大快篩陽視同確診，即時給藥，若中央堅持PCR才給藥「一定會死很多人」。

    3天居家隔離、4天自主防疫、7天居家檢疫者三類對象快篩陽性即確診今上路，由醫院啟動視訊診療根據快篩陽性檢體等評估屬確診者，若符合條件即可給予投藥。

    柯文哲今視察後指出，系統上線首日有許多民眾不符合三類對象資格仍掛號，使得醫護們各個成為「張老師」耗時解釋，此外也有不少確診者還未拿到居家隔離通知書就已解隔等；此外，除視訊診療外，也應另闢掛號領藥系統，已要求聯合醫院於48小時內完成。柯認為，整體系統有許多缺點，但因第一天上線，還須時間再修正。

    對於新北市長侯友宜喊話中央簡化流程、擴大快篩陽即確診適用對象，柯文哲也主張，因快篩陽性經PCR檢測為確診者的比例已達93％，除保險、法律相關需求應有PCR證明文件外，於醫學臨床上應將快篩陽視同確診者，即時給予藥物，若中央堅持PCR才給藥「一定會死很多人」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    今起3對象快篩陽可遠距評估確診 竹縣公布專責院所名單
    2022/05/12 16:26

    今起3對象快篩陽可遠距評估確診 竹縣公布專責院所名單
    快篩陽確診上路 診所院長：造假、付費恐成隱憂
    2022/05/12 15:34

    快篩陽確診上路 診所院長：造假、付費恐成隱憂

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    3族群快篩陽即確診明上路 璩大成︰視訊門診增5至10倍
    2022/05/11 18:38

    3族群快篩陽即確診明上路 璩大成︰視訊門診增5至10倍
    3對象5/12起「快篩陽即確診」 侯友宜：可再提早、放寬更多對象
    2022/05/06 11:00

    3對象5/12起「快篩陽即確診」 侯友宜：可再提早、放寬更多對象

    通膨升息的基金解方
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播