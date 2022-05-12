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    首頁　>　臺北市

    抗疫用藥須謹慎 綠批藍勿政治凌駕醫藥專業

    民進黨發言人、醫師林靜儀。（資料照）

    民進黨發言人、醫師林靜儀。（資料照）

    2022/05/12 14:56

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨今（12）日舉行記者會質疑政府採購新冠用藥已到貨20萬份，但從5月1日至9日配發數僅1558人，對照國內確診人數逾28萬人，配發率僅0.55%，痛批防疫指揮中心用藥「謹慎小心到吝嗇」。對此，民進黨發言人、醫師林靜儀回應指出，請國民黨不要政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業。

    林靜儀表示，醫師有專業投藥判斷，也已經有很多專業醫師示警，抗病毒藥物會和一些慢性病藥物衝突，在藥品仿單上也有相關的使用限制條件，基於民眾的用藥安全，本來就要謹慎用藥，請國民黨不要政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業，嚴厲譴責國民黨副秘書長王育敏造成基層醫生防疫困擾。

    「請問不相信專業醫生判斷，難道要相信國民黨？」林靜儀說，目前開放使用的二款抗病毒藥都是「緊急專案核准」而非一般藥品核准程序，採購開放藥品是為了給第一線醫師依照專業裁量，能夠依照專業評估給予藥品，政治人物要把藥品炒作成「沒拿到藥就是政府不給」，不但不符專業評估，更是為了造成誤解與民怨，找臨床醫師的麻煩！

    林靜儀指出，政府已採購75萬人份治療武漢肺炎用藥，現在進貨約有37萬多份，各地方政府配發口服藥約27萬份，用量充足，請民眾無需恐慌。「萬一用藥出問題、產生排斥或不良反應，請問國民黨或王育敏要負責嗎？」拜託國民黨不要亂完口罩亂疫苗，亂完快篩現在又要亂抗病毒藥！

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