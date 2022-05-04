林靜儀確診前曾有互動就要篩？ 陳時中：那會篩不完！

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛福部、教育部就「如何逐步降低菸品燃燒後所產生煙霧的有害物質排放濃度，以維護國人健康，暨校園菸害防制實施計畫執行情形」進行專題報告，衛福部長陳時中會前受訪。（記者廖振輝攝）

2022/05/04 11:06

〔記者邱芷柔／台北報導〕民進黨立委林靜儀昨確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），衛福部長陳時中5月1日出席「牙醫師公會全國聯合會會員代表大會暨40周年慶」時曾與林靜儀互動，對此陳時中今坦言，他有做自我健康監測，「今天要特別小心，那天我雖然沒有和林委員面對面講話，不過我受訪時，她站在我旁邊。」

陳時中今出席立法院衛環委員會備詢，會前接受媒體聯訪，對於國內確診數持續攀升，帶動快篩試劑需求，民眾買不到快篩要如何解決？陳時中回應，現在每天都會提供40萬份到快篩實名制通路，相信漸漸地就會滿足市場需求。

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對於藍營指政府把人民當「盤子」，快篩試劑他國是40、50元我國則賣100元，陳時中也回應，價格要看廠牌，國內100元的廠牌是羅氏，價格應用同廠牌來做比較。他也說，在社會有需要的時候，盡量不要混淆視聽，應把精神放在更有意義的事情上面。

陳時中在回應立委賴惠員質詢時表示，原本目標是在6月底前會有9300萬劑快篩到貨，現在又加購了4500萬劑，因此預計6月底前會有1.3億劑進來，但進貨、鋪貨都需要時間，他也強調，「這不是藥，不是每個人都要一包」，只要家裡有備著一包，需要的時候再來用，快篩試劑會一直賣下去，不用擔心供應量的問題。

立委蘇巧慧質詢時提到，現階段應該要安定人心，而不是急著去佔用資源，例如立委林靜儀昨天確診，週一曾出席衛環委員會，究竟在委員會的召委、委員們需不需要快篩，是不是可以藉由此例來做衛教？與其讓民眾抱怨快篩買不到，是不是應該要讓民眾知道應該什麼時候做快篩，「是碰到林靜儀委員的都要篩嗎？」

陳時中回應「那會篩不完！」，他說明，當天出席牙醫師公會活動，林委員站在他後方，雙方沒有講話、接觸的時間很短，若是這樣的狀態下，會是有症狀時才快篩。他認為依此例主要分兩個情況「沒有密接觸但有症狀」時可以使用快篩，若「沒有症狀但有密切接觸」則可等48小時後再來快篩，陰性就等有症狀再採，若是陽性則做PCR確認。

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