美國染疫死亡破100萬例 數量超過舊金山人口

《路透》報導，美國武漢肺炎的死亡個案超過100萬例。（法新社資料照）

2022/05/12 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體統計，美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的死亡個案超過100萬例，在疫情顛覆日常生活約2年後，跨越了一個曾經無法想像的里程碑。

《路透》報導，儘管病毒的威脅逐漸減弱，但死亡數突破100萬人清楚地告訴人們，這場疫情造成的巨大悲痛和損失。這項數字代表每327名美國人中約有1人死亡，也代表死亡人數已超過整個舊金山或西雅圖的人口。

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世界衛生組織（WHO）在2020年3月11日宣布武漢肺炎進入全球大流行時，這個病毒當時奪走美國36人的生命。在隨後的幾個月裡，這種致命的病毒像野火一樣蔓延開來，在人口稠密的紐約市等都會地區找到了肥沃的土壤，然後觸及全美的各個角落。

2020年6月，美國的死亡人數已超過該國在第一次世界大戰中的軍事死亡人數；2021年1月，死亡數超越美國在第二次世界大戰中的軍事損失，當時記錄的死亡人數超過40萬5000人。

武漢肺炎在地球上幾乎沒有什麼地方能夠倖免，全球已確認有670萬人染疫死亡。世界衛生組織表示，真實的死亡人數，包括死於武漢肺炎的人，以及因為疫情的間接影響而死亡的人，可能接近1500萬人。

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