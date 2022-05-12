宜蘭員山燈節1老婦枉死 竟是公務員疏忽釀禍

員山燈節牌樓被強風吹倒，被壓到的林姓老婦不幸身亡。（資料照。記者江志雄翻攝）

2022/05/12 12:22

〔記者吳政峰／台北報導〕2020年間，宜蘭縣員山鄉公所舉辦員山燈節，未料迎賓門燈架未繫牢，竟被強風吹垮，當場擊中70歲的林姓婦人，造成枉死悲劇。宜蘭地檢署調查後，發現是時任員山鄉觀光產業發展所的張姓所長疏於監督釀禍，依過失致死罪起訴，宜蘭地院前判他10月徒刑、緩刑2年；懲戒法院日前再判他降1級改敘。

判決指出，張男之前擔任宜蘭縣員山鄉觀光產業發展所所長職務時（現調為課員），負責承辦「2020年水啦員山．鼠光燦爛」員山燈節活動，活動時間自2020年2月1日至同年月16日。

該活動案件招標後，先於2019年12月10日簽訂契約，承攬廠商天地匯公司將鼠光迎賓門棚架搭設案交由宏銘企業社承作，但廠商施工時未強化基座重量以增加穩定性（如加掛沙袋、混凝土墩），亦未做好充足斜拉固定設施，僅以幾條簡易尼龍繩斜拉在附近的樹幹、立有禁止吸菸標誌的鐵柱上。待鼠光迎賓門搭建完成後，再由天地匯公司的燈飾廠商，在鼠光迎賓門正面外掛不透風大型看板及外嵌LED燈條，卻疏未注意其門架固定方式強度不足而未加以改善。

員山鄉公所為宣傳員山燈節活動，2020年1月21日下午5時30分許至6時30分許，在員山燈節活動現場（員山公園）召開記者會，記者會召開期間並安排公園燈區布置的啟燈儀式。因2020年1月23日至同年月29日恰逢年假期間，張男希望廠商能於年假期間，持續於下午5時至晚間12時開啟公園燈區布置的燈飾，以達宣傳及測試效果，吸引民眾於年假期間前往員山公園賞燈。

惟現場並未完成驗收，張男也未於現場適當位置設置類似「公園燈區布置設施尚未驗收，請勿靠近，以維安全」的警示牌，導致前往員山公園賞燈的民眾，不知包含鼠光迎賓門在內的公園燈區布置尚未辦理驗收，有結構安全疑慮。

林婦誤認為員山公園燈區已開放，2020年1月26日晚間7時許，與2名家人一同前往員山公園賞燈，在鼠光迎賓門前等候拍照時，恰巧吹起瞬間強風，整座迎賓門因未能承載巨大風力瞬間倒塌，致林婦一家人因閃避不及而遭壓倒，3人多處骨折受傷，其中林婦送醫後傷重不治。宜蘭地院認張男有疏失，判刑10月，緩刑2年確定。

宜蘭縣政府再把全案送懲戒法院審理。張男表示，因經驗不足無法發現施工缺失，對當事人深感抱歉，已取得家屬諒解，案發後身心劇創，併發焦慮及憂鬱症，目前持續治療中，盼從輕處分。

雖然本案造成傷亡悲劇，但懲戒法院審酌張男事後深表歉意，並與被害人家屬達成和解，評議後判降一級改敘，可上訴。

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