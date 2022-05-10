高雄地院院長陳中和任滿 高雄高分院庭長蔡國卿接任

高雄地院院長陳中和職期滿6年卸任。（資料照）

2022/05/10 20:53

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄地院院長陳中和今年行政職期滿6年，依法必須卸任，司法院人事審議委員會10日開會討論接任人選，最後拍板由高雄高分院庭長蔡國卿接任；而南投地院院長黃俊明屆齡退休，本次人審會則通過由連江地院院長王邁揚接任。

除了高雄與南投地院院長換人當，台中高分院法官卓進仕則獲拔擢出任連江地院院長。陳中和卸任後，轉調高雄高分院庭長。

人審會10日決議如下：

一、調派台灣高雄地方法院法官兼院長陳中和為台灣高等法院高雄分院法官兼庭長。

二、調派福建連江地方法院法官兼院長王邁揚為台灣南投地方法院法官兼院長。

三、調派台灣高等法院高雄分院法官兼庭長蔡國卿為台灣高雄地方法院法官兼院長。

四、台灣高等法院台中分院法官卓進仕為福建連江地方法院法官兼院長。

五、調派台灣南投地方法院候補法官陳盈呈以原職調派台灣台北地方法院辦理審判事務。

六、台灣台北地方法院試署法官洪翠芬、台灣新北地方法院試署法官許品逸、台灣桃園地方法院試署法官李敬之、許容慈、陳韋如、台灣台中地方法院試署法官洪甯雅（調派台灣台北地方法院辦理審判事務）、台灣雲林地方法院試署法官陳育良、台灣高雄地方法院試署法官潘英芳（調派台灣台北地方法院辦理審判事務）、蔡宗儒（調派台灣台北地方法院辦理審判事務）、林育丞、台灣橋頭地方法院試署法官楊博欽、彭志崴、台灣高雄少年及家事法院試署法官陳建欽、台灣宜蘭地方法院試署法官楊心希，試署服務成績均經審查及格。

七、台灣新北法方法院候補法官林翠珊、台灣高雄地方法院候補法官鄭伊倫、台灣屏東地方法院候補法官林昶燁，候補服務成績均經審查及格。

八、同意發給台北高等行政法院法官魏式瑜、高雄高等行政法院法官廖建彥等2人稅務類型專業法官證明書。同意發給台灣雲林地方法院候補法官張恂嘉稅務及行政訴訟類型專業法官證明書。同意發給台灣高雄地方法院法官黃顗雯、吳芝瑛等2人勞動類型專業法官證明書。同意發給台灣高雄地方法院法官兼庭長顏珮珊行政訴訟類型專業法官證明書。同意發給台灣新北地方法院法官李美燕、台灣台中地方法院法官陳玟珍、台灣彰化地方法院法官陳明照等3人家事類型專業法官證明書。

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