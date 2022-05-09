採購快篩試劑被質疑圖利高登環球 國民黨團告發陳時中瀆職

國民黨團今早批衛福部「以疫謀財」，並前往台北地檢署按鈴告發衛生福利部長陳時中涉嫌圖利及瀆職。（記者錢利忠攝）

2022/05/09 11:04

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨質疑採購快篩試劑的高登環球公司，有包括前身是小吃店、資本額不高等爭議，以致該公司上週宣布棄標，以「消弭暴利思考」，不過，國民黨團今早仍召開「請檢調儘速偵辦！高登弊案全民都在看！」記者會，批衛福部「以疫謀財」並至台北地檢署按鈴告發衛生福利部長陳時中涉嫌圖利及瀆職。

針對被國民黨團告發瀆職、圖利一事，陳時中今天出席立院社福及衛環委員會時表示「我不知道所謂的圖利或相關利害關係怎麼樣產生」，但「有去告，就等待法院」。

陳時中曾強調，快篩試劑緊急採購標案的條件有3個，包括採購產品必須取得食品藥物管理署專案輸入許可、產品有效期限須在6個月以上及必須在5月底前履約。這次標案沒有訂採購量，只要求廠商在5月底前能交多少貨都交出來，政府都會買，公司規模大小對標案沒有影響。

陳時中指出，上月28日有找來10家業者調查進口數量，當時統計約6830萬劑，30日再度發文確認劑量數和交貨時間，稍微減少到5270萬劑。而本月4日下午再找廠商議約，結果「少了大家都知道的那間」（意指高登生醫），剩下約3570萬劑。陳時中說，這些廠商都各自有快篩的EUA和貨源，這是商業行為，政府公開徵求貨品不會介入商業行為，但一下子少了1700萬劑，得持續公開徵求。

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