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    F-5F戰機飛行時數突破1萬小時 少將聯隊長同乘執行訓練

    空軍第7飛行訓練聯隊聯隊長王家榮（右）同乘執行換裝訓練任務。（翻攝自空軍臉書）

    空軍第7飛行訓練聯隊聯隊長王家榮（右）同乘執行換裝訓練任務。（翻攝自空軍臉書）

    2022/05/07 16:05

    〔記者吳書緯／台北報導〕空軍第7飛行訓練聯隊駐紮於台東志航基地，現有30餘架F-5E/F戰機，全作為部訓機使用。空軍今指出，編號「5380」F-5F戰機的飛行時數突破10000小時，聯隊長王家榮少將同乘執行換裝訓練任務，見證空軍技勤官兵的細心維保與戰機優異可靠性能。

    空軍F-5E/F戰機服役多年，均在2000年完成結構強化作業，而2004年經原廠評估，F-5E單座機壽期14779小時，F-5F雙座機3萬小時，目前F-5E/F平均飛行時數均未超出美方原廠規範。

    目前7聯隊的F-5E/F戰機不負責日常戰備任務，全作為部訓機使用，也是飛行學官完成AT-3高級教練機飛訓、駕駛主力戰機前的銜接機種，國防部已採購66架「勇鷹」高教機，隨著量產進度分批撥交給部隊，並逐步汰除AT-3、F-5E/F二款訓練機種，預計在2024年全數汰換F-5E/F型戰機。

    空軍今透過臉書「中華民國空軍」指出，空軍第七飛行訓練聯隊昨日上午由聯隊長王家榮同乘執行換裝訓練任務，於落地後完成該機飛行時數第10000小時，見證F-5型機技勤官兵細心維保與戰機優異可靠性能。

    王家榮表示，5380號機於民國70年正式啟用，迄今已有41個年頭，期間擔任我國空防重責大任，並且培育許多優異的飛行人才，此次飛行任務除彰顯技勤人員的細心及專業，更代表空軍不斷延續與傳承的忠勇精神，相信F-5型機未來在卸下任務前，仍將保持最佳狀態守護我領空的安全。

    空軍第7飛行訓練聯隊慶祝編號「5380」F-5F戰機的飛行時數突破10000小時。（翻攝空軍臉書）

    空軍第7飛行訓練聯隊慶祝編號「5380」F-5F戰機的飛行時數突破10000小時。（翻攝空軍臉書）

    編號「5380」F-5F戰機的飛行時數突破10000小時。（翻攝空軍臉書）

    編號「5380」F-5F戰機的飛行時數突破10000小時。（翻攝空軍臉書）

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