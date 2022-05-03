劉任遠接空軍司令 邱國正勉建立「風險管理」概念

國防部長邱國正（左）為新任空軍司令劉任遠頒授獎章。（軍聞社）

2022/05/03 19:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今（3）日舉行空軍司令任職布達交接暨頒獎典禮，由新任司令劉任遠上將履新，國防部長邱國正今日在典禮之中勉勵空軍，官兵應知法守法並凝聚向心、肆應敵情建立現代化及專業化勁旅，以及按部就班訓練，部隊亦應秉持「装備可貴、人命無價」，建立「風險管理」的理念。

原空軍司令熊厚基上將因身體因素轉任總統府戰略顧問，並由劉任遠接任此職，國防部今日舉辦空軍司令任職布達交接暨頒獎典禮，由邱國正主持，邱頒授劉任遠干城甲種一等獎章，表彰劉任職副司令期間的工作績效與優異表現。

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邱國正也對空軍提出三點工作指導，首先，「忠勇」軍風是維繫空軍戰力的泉源，每位官兵都應共同捍衛國軍的形象和尊嚴，尤其要知法守法，注重軍人氣節，以高道德標準與武德修養自我砥礪，絕不可受外在誘惑，放棄長久以來堅持的核心價值，如此才能凝聚向心，精實空軍戰力，獲得全民的肯定與支持。

其次，邱國正表示，近年來中共持續在我周邊海、空域挑釁，國軍必須常態性地應對共軍機艦繞臺與遠海長航訓練活動，然而空軍健兒始終在第一線，時刻保持警覺，針對任何侵犯我空域的行為，快速採取反應，確保領空安全。希望全體官兵們能夠不斷精研專業知識，期能建立一支現代化、專業化的空軍勁旅，以肆應日益嚴峻的敵情威脅。

最後，邱國正表示，空軍各級部隊在執行戰備整備時，應秉持臺澎防衛作戰「處處皆戰場，時時做訓練」的指導原則，以作戰為著眼，落實演訓工作。凡事唯有「按部就班、確立目標、掌握重點、注意安全」，才能獲致事半功倍的效果；各級部隊亦應秉持「装備可貴、人命無價」，建立「風險管理」的理念，發揮組織功能，強化內部管理，勤於輔導與妥採預防措施，方能有效降低飛安及意外事故的發生，確維部隊堅強戰力。

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