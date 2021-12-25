預言中美對抗會更激烈 柯文哲：不能從海峽兩岸思考台灣問題

民眾黨主席柯文哲上午出席民眾黨「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇。（記者田裕華攝）

2021/12/25 11:20

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席柯文哲上午出席民眾黨「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇，他表示，中國、美國經濟實力越來越接近，可預見中美對抗局勢將僵持不下、越來越激烈，若單從台灣海峽兩岸思考台灣問題，會失去對全貌的了解，台灣作為國際社會的一份子，要認清國際局勢，在真實狀況下求取台灣的最佳利益。

柯文哲致詞表示，過去兩年新冠肺炎造成人類社會大浩劫，是1918年西班牙大流感以後困擾全世界最大規模的瘟疫，未來幾十年也面臨極端氣候的影響，聯合國氣候變遷大會（簡稱：COP26）的世界強國對未來藍圖已有定見，碳關稅一定會出現，台灣不得不面對，但政府卻漠不關心，執政黨能源政策只寫到2025年，被他披露後推出來搪塞的，也都是一些沒有經過檢驗的政策。

柯文哲指出，此外，台灣一定要面對的是中美對抗，人類面臨16次兩大強權衝突，有12次以戰爭作結，兩個經濟體實力相差越近，僵持越難解決，很不幸地，中國大陸的經濟還在發展，實力逐漸接近美國，且看不出崩潰減緩，未來中美實力越來越接近，對抗會越來越激烈，可見未來中美對抗局勢會僵持不下。

柯文哲提到，這段時間不僅中國軍機繞台、在西南空域出現，美軍出現在台灣海峽的次數也越來越多，連法國、德國、英國都先後派軍艦到西太平洋和南海，這在過去2、30年是沒有過的現象，在這種對抗狀態下，大家只看到關稅互相拉高，但背後還有科技戰，全球化生產鏈已因為中美對抗斷鏈，全球化變半球化，再因疫情重組出現在地化、區域化。

柯文哲表示，他常反問「兩岸是太平洋兩岸還是台灣海峽兩岸？」在中美對抗的架構下思考台灣問題，才是比較正確的想法，單純從台灣海峽兩岸思考台灣問題，會失去對全貌的了解，台灣作為國際社會的一份子，要認清國際局勢，思考在真實狀況下，如何求取台灣最佳利益。他強調，面對問題是解決的第一步，要先認清局勢，再研究找出最佳選項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法