為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    轟柯P砸錢辦「週年慶」吹噓 苗博雅：先檢討大巨蛋、招商差、人口外流

    台北市議員苗博雅砲轟，全台灣僅台北每年舉辦「週年慶」式浮誇活動、吹噓政績，花在宣傳的心思大過其他施政上。（資料照，記者塗建榮攝）

    台北市議員苗博雅砲轟，全台灣僅台北每年舉辦「週年慶」式浮誇活動、吹噓政績，花在宣傳的心思大過其他施政上。（資料照，記者塗建榮攝）

    2021/12/24 19:49

    〔記者鄭名翔／台北報導〕柯文哲今舉行就職7週年記者會細數政績；社會民主黨台北市議員苗博雅砲轟，全台灣僅台北每年舉辦「週年慶」式浮誇活動、吹噓政績，花在宣傳的心思大過其他施政上，且談話內容對市民關心的大巨蛋、招商成績起伏、人口嚴重外流等問題毫無檢討、提出解方，淪無助市政的個人行銷宣傳活動。

    柯文哲今誇耀今年防疫表現、東西區門戶計畫、社宅、公辦都更、市場改建、改善巷道行人安全、台北流行音樂中心及台北表演藝術中心工程等，自信在8年任滿將交出許多成績，也會使北市有很大改變。 

    苗博雅質疑，全台各縣市長都在同天就職，卻僅台北市每年花錢舉辦「週年慶」式浮誇活動、吹噓政績，今年甚至還加碼編列350萬元作為明年「8週年畢業專輯」的預算，顯然心思都花在宣傳而未放在市政。

    苗博雅認為，若柯文哲每年要辦記者會，應針對市民關心、對市政有益的議題提出反省改進作法，例如過去風風火火被柯批為弊案的大巨蛋即將完工啟用，但今日卻完全不提，且近年來台北市招商表現起起伏伏、人口大幅衰退，柯也無提出任何檢討及解決方案，令人失望。

    苗博雅批，柯文哲經常批評其他政治人物透過媒體做自我廣告宣傳，然而自己例行的就職週年記者會實質也是為自己宣傳，對市政表現毫無幫助，例如誇口社宅政績，卻未向市民交代戶數跳票、租金超過原承諾每坪500元、先射箭後畫靶地將額外稅收都納入成本，直言與其辦週年慶自誇，不如先好好自我檢討。

    擁抱科技 發現心台北-臺北市長柯文哲就職七周年記者會，柯文哲市長與來賓一同合影。（記者田裕華攝）

    擁抱科技 發現心台北-臺北市長柯文哲就職七周年記者會，柯文哲市長與來賓一同合影。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重陽敬老金覆議案被否決 苗博雅批柯文哲只會佔便宜和背刺
    2021/12/22 23:55

    重陽敬老金覆議案被否決 苗博雅批柯文哲只會佔便宜和背刺
    北市重陽敬老金闖關通過 苗博雅批：民眾黨議員全「躲起來」
    2021/11/10 21:23

    北市重陽敬老金闖關通過 苗博雅批：民眾黨議員全「躲起來」

    最狂紳士回歸 金士曼再創特務新高度
    不忍了！柯文哲突襲議員辯稱「有告知」 苗博雅還原真相
    2021/10/28 20:21

    不忍了！柯文哲突襲議員辯稱「有告知」 苗博雅還原真相
    北市數位轉型噴上億成效差卻又加碼 苗博雅質疑「燒錢放煙火？」
    2021/09/25 11:57

    北市數位轉型噴上億成效差卻又加碼 苗博雅質疑「燒錢放煙火？」

    蘇格登約你團圓夜一起「靠一杯」
    談擴大隔離糾紛 苗博雅批北市「中央指引自助餐」：還我公道
    2021/09/14 13:33

    談擴大隔離糾紛 苗博雅批北市「中央指引自助餐」：還我公道
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播