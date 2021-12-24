轟柯P砸錢辦「週年慶」吹噓 苗博雅：先檢討大巨蛋、招商差、人口外流

台北市議員苗博雅砲轟，全台灣僅台北每年舉辦「週年慶」式浮誇活動、吹噓政績，花在宣傳的心思大過其他施政上。（資料照，記者塗建榮攝）

2021/12/24 19:49

〔記者鄭名翔／台北報導〕柯文哲今舉行就職7週年記者會細數政績；社會民主黨台北市議員苗博雅砲轟，全台灣僅台北每年舉辦「週年慶」式浮誇活動、吹噓政績，花在宣傳的心思大過其他施政上，且談話內容對市民關心的大巨蛋、招商成績起伏、人口嚴重外流等問題毫無檢討、提出解方，淪無助市政的個人行銷宣傳活動。

柯文哲今誇耀今年防疫表現、東西區門戶計畫、社宅、公辦都更、市場改建、改善巷道行人安全、台北流行音樂中心及台北表演藝術中心工程等，自信在8年任滿將交出許多成績，也會使北市有很大改變。

苗博雅質疑，全台各縣市長都在同天就職，卻僅台北市每年花錢舉辦「週年慶」式浮誇活動、吹噓政績，今年甚至還加碼編列350萬元作為明年「8週年畢業專輯」的預算，顯然心思都花在宣傳而未放在市政。

苗博雅認為，若柯文哲每年要辦記者會，應針對市民關心、對市政有益的議題提出反省改進作法，例如過去風風火火被柯批為弊案的大巨蛋即將完工啟用，但今日卻完全不提，且近年來台北市招商表現起起伏伏、人口大幅衰退，柯也無提出任何檢討及解決方案，令人失望。

苗博雅批，柯文哲經常批評其他政治人物透過媒體做自我廣告宣傳，然而自己例行的就職週年記者會實質也是為自己宣傳，對市政表現毫無幫助，例如誇口社宅政績，卻未向市民交代戶數跳票、租金超過原承諾每坪500元、先射箭後畫靶地將額外稅收都納入成本，直言與其辦週年慶自誇，不如先好好自我檢討。

擁抱科技 發現心台北-臺北市長柯文哲就職七周年記者會，柯文哲市長與來賓一同合影。（記者田裕華攝）

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