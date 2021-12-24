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    首頁　>　臺北市

    PO文質疑「東門豬肉公主」賣萊豬 男妨害名譽及信用起訴

    東門市場「豬肉公主」之稱的肉販張采婕。（資料照）

    東門市場「豬肉公主」之稱的肉販張采婕。（資料照）

    2021/12/24 13:22

    〔記者王定傳／台北報導〕劉姓男子日前到有東門市場「豬肉公主」之稱的肉販張采婕粉專上發文質疑張：「閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」而挨告，台北地檢署認為，張女的肉攤有台灣豬品認證，且她並非政治人物，劉男所為已影響她的名譽及商譽，今依加重誹謗、妨害信用等罪起訴劉男。

    檢警調查，今年7月間，張采婕在臉書粉絲團「采婕 Charlene（東門信義肉舖）」發文，但其中一名劉姓網友留言，「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」張隨後回應劉，聲稱已經截圖蒐證，警局見。

    張事後向轄區警方報案，對劉提告妨害名譽，劉男在台北市議員應曉薇的陪同下，前往中正一分局說明，劉聲稱，林昶佐挺萊豬，因此合理懷疑他的團隊賣的是萊豬。

    檢方認為，張女的肉攤有取得台灣豬認證，劉男的言論，可能導致消費者誤信或懷疑她以台灣豬名義販售進口萊豬，進而影響商譽，加上他只是以張曾在林昶佐團隊工作，因林昶佐支持萊豬，就斷言張一定賣萊豬，缺乏相當確信的理由，且使用帶有負面意涵的「閃尿」字眼，已經屬於情緒發言，依加重誹謗、妨害信用等罪提起公訴。

    劉姓網友指「豬肉公主」張采婕賣萊豬挨告。（資料照）

    劉姓網友指「豬肉公主」張采婕賣萊豬挨告。（資料照）

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