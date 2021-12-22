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    北市大佳河濱公園設「得來速」快篩站 市民小巴9路不停靠

    台北市快篩站一景。（資料照）

    台北市快篩站一景。（資料照）

    2021/12/22 12:05

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市衛生局於12月至27日至明年2月28日，在大佳河濱公園設置武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩站，為期3個月並進行交通管制，北市公共運輸處表示，市民小巴9路將取消停靠「八號水門」、「九號水門」及「大佳河濱公園」等3個站位，提醒民眾多留意。

    衛生局指出，因應春節期間入境檢疫方案，包括「10加4」及「7加7」方案，居家檢疫者離開防疫旅館返家進行7佳居家檢疫、7天自主健康管理，回家後居檢時還要進行2次篩檢，因此為方便居檢的民眾做篩檢，台北市政府內部經過1個月討論，決定採用「得來速」方式，尋找一個空曠處設置快篩站。

    衛生局表示，居檢民眾只要搭乘防疫計程車前往快篩站，台北市立聯合醫院醫護人員協助採檢，採檢完民眾就可以回家等待採檢結果，因此決定在大佳河濱公園設快篩站，時間從本月27日起至明年2月28日這段時間。

    公運處表示，北市聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，在「大臺北公車」網頁、手機版網頁，以及智慧型站牌到站資訊將顯示「交管不停靠」，也同步提供APP業者介接發布，民眾可善加利用。如對公車改道有任何疑問，可洽站牌各公車調度站詢問，或透過市民熱線1999（外縣市：02-27208889）了解相關訊息。（13:30更新）

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