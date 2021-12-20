柯文哲兒子遇詐騙！1小時7次匯出15萬 警方活逮2車手

新北市長柯文哲兒子疑慘遭詐騙，大安分局日前接獲報案，指稱柯男日前在網路書城購書，疑個資外洩接到詐騙集團電話，稱「購書程序未完成」，柯男前往ATM操作完成交易，1小時內匯款多達7次，金額高達達15萬元。（記者闕敬倫翻攝）

2021/12/20 22:21

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市長柯文哲的兒子傳出疑似遇上詐騙！日前透過網路書城購書時，疑個資外洩，事後接到詐騙集團電話，稱「購書程序未完成」，按照電話指示前往ATM操作，1小時內匯款7次合計金額15萬元；警方已逮捕涉案車手2人。

台北市大安警分局調查，日前接獲20多歲柯姓男子報案指稱，在某網路書局買書，13日接獲詐騙集團來電聲稱購書未完成交易，要求操作ATM才能退款，遂照詐騙集團指示，到信義路某超商ATM匯款，前後交易7次遭詐15萬元。

大安警分局獲報後，立即成立專案小組，20日前往台中陸續逮捕2名涉案車手，並將擴大溯源偵辦，警方指稱，有信心在短時間內瓦解該詐騙集團。

警方呼籲，各電商業者應對於網路交易，除應加強資安防護，並應於網站首頁加註防詐騙標語與反詐騙警語，以及標明客服專線及時間供民眾諮詢查證，否則民眾若因電商交易平台個資外洩而受騙，電商業者將須負起損害賠償責任。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

大安警方調查，20多歲柯姓男子報案指出，他日前在某網路書局買書，13日接獲詐騙集團來電稱購書未完成交易，要求操作ATM才能退款，柯男照詐騙集團指示跑到信義路超商提款機匯款，前後交易7次遭詐15萬元。（記者闕敬倫翻攝）

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