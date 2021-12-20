為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    柯文哲兒子遇詐騙！1小時7次匯出15萬 警方活逮2車手

    新北市長柯文哲兒子疑慘遭詐騙，大安分局日前接獲報案，指稱柯男日前在網路書城購書，疑個資外洩接到詐騙集團電話，稱「購書程序未完成」，柯男前往ATM操作完成交易，1小時內匯款多達7次，金額高達達15萬元。（記者闕敬倫翻攝）

    新北市長柯文哲兒子疑慘遭詐騙，大安分局日前接獲報案，指稱柯男日前在網路書城購書，疑個資外洩接到詐騙集團電話，稱「購書程序未完成」，柯男前往ATM操作完成交易，1小時內匯款多達7次，金額高達達15萬元。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/12/20 22:21

    〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市長柯文哲的兒子傳出疑似遇上詐騙！日前透過網路書城購書時，疑個資外洩，事後接到詐騙集團電話，稱「購書程序未完成」，按照電話指示前往ATM操作，1小時內匯款7次合計金額15萬元；警方已逮捕涉案車手2人。

    台北市大安警分局調查，日前接獲20多歲柯姓男子報案指稱，在某網路書局買書，13日接獲詐騙集團來電聲稱購書未完成交易，要求操作ATM才能退款，遂照詐騙集團指示，到信義路某超商ATM匯款，前後交易7次遭詐15萬元。

    大安警分局獲報後，立即成立專案小組，20日前往台中陸續逮捕2名涉案車手，並將擴大溯源偵辦，警方指稱，有信心在短時間內瓦解該詐騙集團。

    警方呼籲，各電商業者應對於網路交易，除應加強資安防護，並應於網站首頁加註防詐騙標語與反詐騙警語，以及標明客服專線及時間供民眾諮詢查證，否則民眾若因電商交易平台個資外洩而受騙，電商業者將須負起損害賠償責任。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    大安警方調查，20多歲柯姓男子報案指出，他日前在某網路書局買書，13日接獲詐騙集團來電稱購書未完成交易，要求操作ATM才能退款，柯男照詐騙集團指示跑到信義路超商提款機匯款，前後交易7次遭詐15萬元。（記者闕敬倫翻攝）

    大安警方調查，20多歲柯姓男子報案指出，他日前在某網路書局買書，13日接獲詐騙集團來電稱購書未完成交易，要求操作ATM才能退款，柯男照詐騙集團指示跑到信義路超商提款機匯款，前後交易7次遭詐15萬元。（記者闕敬倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    協助追討犯罪不法所得 法務部力促司法院修法
    2021/12/20 14:22

    協助追討犯罪不法所得 法務部力促司法院修法
    「假檢警」電話疲勞轟炸4小時！台中婦急領98萬「翻修費」
    2021/12/19 10:55

    「假檢警」電話疲勞轟炸4小時！台中婦急領98萬「翻修費」

    小分子褐藻醣膠輔助癌友對抗癌症
    驚！「量子項鍊」謊稱可「防5G」 輻射含量竟超標
    2021/12/18 23:09

    驚！「量子項鍊」謊稱可「防5G」 輻射含量竟超標
    婦人聽電話操作ATM匯數十萬 休假警員機警及時阻憾事擴大
    2021/12/15 20:35

    婦人聽電話操作ATM匯數十萬 休假警員機警及時阻憾事擴大

    按下青春暫停鍵！伊正只靠這習慣
    遭控「愛情詐騙」400萬 前JKF女郎：對方自願給的
    2021/12/15 18:46

    遭控「愛情詐騙」400萬 前JKF女郎：對方自願給的
    台北馬拉松又傳跑者受騙！市議員陳怡君：累計39件損失逾200萬
    2021/12/14 20:14

    台北馬拉松又傳跑者受騙！市議員陳怡君：累計39件損失逾200萬
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播