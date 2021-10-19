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    北市第12期疫苗開設量能不足挨批 衛生局：量能提供與民眾需求不均

    花博接種站持續施打疫苗。（圖由北市聯醫提供）

    花博接種站持續施打疫苗。（圖由北市聯醫提供）

    2021/10/19 16:16

    〔記者蔡思培／台北報導〕第12期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗開放預約，包括BNT、AZ和莫德納3種疫苗。不過六都中僅台北市BNT開設量能不到符合預約資格人數的4成，AZ開不到5成。台北市衛生局表示，第12期疫苗分兩階段預約，第一階段需求人數多，但第二階段需求量只剩一半，並非量能不足，而是量能提供與民眾需求不均。

    衛生局專門委員歐佳齡表示，最近中央指出台北市第12期疫苗預約量能不夠，但台北市醫療院所已經很多、並提供最高量能。歐表示，第12期有3種疫苗，預約年齡也複雜，第一階段需求人數多，台北市已加開量能，但仍可能無法滿足需求。歐表示，北市二階開出同樣量能，但需求量反而與第一期差一半，現在不是量能不足，而是量能提供與民眾需求不均。

    台北市副市長蔡炳坤上午也說，這次疫苗接種分配不均，北市分為兩階段，第一階段量能有21萬，中央卻通知41萬人，導致有人預約不到；北市第二階段量能26萬，中央只通知18萬。蔡強調，我們第一階段無法滿足他們預約並不是沒有量能，而是量能在第二階段，但中央在第一階段就已經通知一倍以上的人。

    此外，近來常有民眾抱怨台北市AZ疫苗接種集中在花博接種不便民、需要跑很遠，建議北市增加大型接種站或在醫院診所施打。衛生局表示，上期施打有在花博接種的長者認為距離遠，所以這批規劃有考慮將長者接種莫德納規劃在診所，北市有近300個診所讓長輩就近接種。衛生局也說，第12期疫苗花博接種的是38歲以上民眾，附近有捷運、公車。這期大型接種站也會有松菸，北市還會依照量能尋求更適合的場地。

    衛生局也說，北市府上週有與中央勘查場地，中央有提供華山西二館、中正紀念堂1展廳、交通部一樓、空軍司令部、衛福部1樓等空間，5個點1天約可提供9000人接種，目前規劃接種BNT疫苗。

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