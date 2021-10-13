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    首頁　>　臺北市

    台鐵修復北市日治時期宿舍 打造全新文創商圈

    台鐵職福會與美德耐集團合作，活化台鐵北市員工宿舍打造商圈。圖為完工示意圖。（台鐵局提供）

    台鐵職福會與美德耐集團合作，活化台鐵北市員工宿舍打造商圈。圖為完工示意圖。（台鐵局提供）

    2021/10/13 11:13

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵職工福利委員會所屬位於八德路與長安東路間共68戶機務段員工宿舍，總建物面積達1183坪。為活化這些位於台北市中心的歷史建物，台鐵職福會今與美德耐集團簽屬宿舍修復再利用計畫ROT合作案，打造一個全新文創商圈，目標114年底全區可開始營運。

    台鐵這區員工宿舍於民國96年列為歷史建物，不過因無活化利用一直荒廢著。今日台鐵職福會與美德耐集團簽約，要在守護鐵路文化脈絡的前提下，依循文化資產保存精神，與美德耐集團共同合作，將日治時期鐵路宿舍修復，保存珍貴鐵路文化資產。

    美德耐董事長賴調元表示，全然的新讓人感受不到歷史、全然的舊讓人想像不到未來，美德耐經營台大醫院西址院區商場有22年經驗，期間皆依文資法裝修、維護與經營。未來台鐵宿舍ROT案會負責歷史建物修復、維護及整體規劃，重現昔日光彩；進駐商家將以戶為單位、以家為發想，讓使用者與房屋關係更緊密；該案除本身商圈外，還可串聯周邊華山藝文特區、建國啤酒廠、美援宿舍景點等。

    台鐵職福會指出，該宿舍群建於日治昭和時期，原為鐵路員工宿舍，沿鐵道部主線設置於舊台北市鐵路線北側，屬日治時期判任官甲種、乙種、丁種宿舍，呈現當年鐵道部建築格局，配置則為雙併、兩棟間設有防火巷，且設有防火山牆。台北市政府文化局於96年將之指定登錄為歷史建築，該宿舍群能充分展現並保留當年建築特色與生活面貌。

    美德耐集團執行本計畫，將投資新台幣逾3億元進行修復整建及維護管理，預計114年底前完工，除傳承鐵路文化，更延續日治時代的建築傳統，讓昭和時期的鐵路宿舍，搖身一變成為穿梭於傳統與現代交錯的新商圈，引進不同生活所需機能，依類型做為區隔，成為民眾遊憩、探訪的亮點基地，並可視為邁出「鐵路文化精神」文藝復興的第一里路。

    根據規劃，未來活化成商圈後將打造多個不同主題區塊，包含住宿、書店、表演場等文靜類型區域；展示歷史建物與文化場所；以歷史建物街道做商店街規劃；主要出入口的迎賓廣場等。

    國民黨立委蔣萬安表示，文化是城市靈魂、古蹟是城市記憶，透過古蹟空間重新規畫、開放，除可利用空間增加、帶動商機、注入人潮來活絡地方社區外，也讓台北市一步步成為大型博物館又邁進一大步。

    台鐵職福會今與美德耐集團簽屬宿舍修復再利用計畫ROT合作案，打造一個全新文創商圈。圖為完工示意圖。（台鐵局提供）

    台鐵職福會今與美德耐集團簽屬宿舍修復再利用計畫ROT合作案，打造一個全新文創商圈。圖為完工示意圖。（台鐵局提供）

    台鐵職工福利委員會所屬位於八德路與長安東路間共68戶機務段員工宿舍，總建物面積達1183坪。圖為完工示意圖。（台鐵局提供）

    台鐵職工福利委員會所屬位於八德路與長安東路間共68戶機務段員工宿舍，總建物面積達1183坪。圖為完工示意圖。（台鐵局提供）

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