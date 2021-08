台美日澳合辦GCTF綠能研討會 50國逾百專家參與

台美日澳首次以綠能為主題合辦國際研討會。外交部長吳釗燮(左上)、AIT處長孫曉雅(中上)、日本駐台代表泉裕泰(右上)及澳洲駐台代表露珍怡(左下)均以預錄方式出席致開幕詞,經濟部能源局長游振偉(右下)則致閉幕詞。(外交部提供)

2021/08/12 11:39

〔記者呂伊萱/台北報導〕台美日澳11日在「全球合作暨訓練架構」(GCTF)下,首度以綠能為題舉辦線上國際研討會。外交部今表示,共有美、日、韓、泰國、越南及歐洲等來自50國約120名官員及專家參與,各國代表討論氣氛熱烈。外交部長吳釗燮表示,我國政府正全力將台灣打造為亞太區域綠能中心,台灣也準備好與世界一同發展綠能,攜手對抗全球氣候危機。

外交部、經濟部能源局、工研院、美國在台協會(AIT)、日本台灣交流協會及澳洲駐台辦事處合辦「GCTF-綠能:開創潔淨及永續發展的地球」國際研討會,促進瞭解國際綠能產業發展趨勢,分享各國能源轉型經驗,以因應全球氣候變遷危機。

外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)、日本駐台代表泉裕泰及澳洲駐台代表露珍怡(Jenny Bloomfield)均以預錄方式出席致開幕詞,經濟部能源局長游振偉則致閉幕詞。

吳釗燮致詞表示,在全球面臨氣候危機時刻,發展潔淨再生能源是因應全球氣候目標的關鍵。我國政府正全力將台灣打造為亞太區域綠能中心,並已在「5+2產業創新計畫」架構下,啟動促進綠能與科技產業創新的革新計畫。

吳釗燮進一步說,台灣準備好與世界一同發展綠能,他以我國政府在友邦聖克里斯多福及尼維斯及馬紹爾群島的再生能源計畫為例,說明「台灣能幫忙,且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的精神。

外交部說,這是GCTF首度以綠能為題舉辦研討會,期待藉由GCTF做為對話平台,讓各國與會者透過交流綠能發展的經驗,制定產業發展策略,攜手對抗全球氣候危機,維繫地球永續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法