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    首頁　>　臺北市

    停飛13年 新加坡航空台北─洛杉磯8/25起復航

    新航台北與洛杉磯之間直航服務將以A350-900機型執飛，圖為優選經濟艙。（新加坡航空提供）

    新航台北與洛杉磯之間直航服務將以A350-900機型執飛，圖為優選經濟艙。（新加坡航空提供）

    2021/08/11 22:30

    〔記者陳心瑜／台北報導〕新加坡航空宣布，8月25日起重啟一週3班往返台北與洛杉磯之間的直航服務，將以新航A350-900機型執飛，以最新客艙產品採三客艙配置，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙，共253個座位，同時也拓展貨運服務。

    新加坡航空說，除了便利的客運直航服務，直飛服務也拓展貨運服務，將一般貨郵、生鮮產品及高科技產品自台灣運送至美西。

    新航說，即日起開放訂位購票，自台灣出發直飛洛杉磯的經濟艙單程含稅票價2萬9538元、來回票價4萬3568元起，8月24日前購票自台北飛往洛杉磯，可享額外託運行李36折的優惠。優惠須符合條款細則。

    新航台灣分公司總經理蔡建華說，洛杉磯是台灣旅客最喜愛的航點之一，很開心推出台北與洛杉磯間便捷的航班服務，不僅展現新航在台灣重建並拓展客運及貨運航網的承諾，也讓台灣旅客享受新航的客艙產品及機上服務。

    另外，為使旅客在這個充滿變數的期間可以安心規劃行程，新航提供更多購票彈性，旅客於2021年9月30日前的新訂位購票可免費無限次更改旅行日期，9月30日後可免費更改旅行日期一次。

    新航說，學生旅客只要成為KrisFlyer會員並持有效學生身分就能享有部分票價種類9折優惠，及飛往美國航點3件免費託運行李額度。

    新航強調，機上提供防疫包內含抗菌濕紙巾、乾洗手及醫療口罩，客艙經過徹底清潔並加強消毒。在飛行途中，使用高強度消毒劑頻繁地清潔洗手間，每架飛機都配備HEPA過濾系統，可濾除空氣中99.9％以上的懸浮微粒，客艙空氣在航程中每2到3分鐘換新一次。

    台北與洛杉磯之間直飛航班細節，以及調整後每日一班往返台北與新加坡的航班資訊。（新加坡航空提供）

    台北與洛杉磯之間直飛航班細節，以及調整後每日一班往返台北與新加坡的航班資訊。（新加坡航空提供）

    A350商務艙 。（新加坡航空提供）

    A350商務艙 。（新加坡航空提供）

    新航台北與洛杉磯之間直航服務將以A350-900機型執飛，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙（如圖）。（新加坡航空提供）

    新航台北與洛杉磯之間直航服務將以A350-900機型執飛，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙（如圖）。（新加坡航空提供）

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