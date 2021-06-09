北市診所仍5千人沒打到疫苗 醫師公會批市府：漠視社區診所

台北市醫師公會說，台北市診所仍有至少有5000人已登記，卻還沒打到疫苗。示意圖。（資料照）

2021/06/09 16:26

〔記者蔡思培／台北報導〕疫情持續，台北市卻因施打疫苗引來熱議，台北市醫師公會說，北市診所仍有5000人已登記還沒打到疫苗，卻有診所已開始幫民眾打疫苗，且可能沒照中央順序施打，讓登記的診所同仁陷入窘境。公會質疑，北市府漠視基層醫療人員。

台北市醫師公會常務理事洪德仁今天說，過去台北市政府說還有6900劑疫苗沒打，更意有所指說醫護人員在等其他疫苗，事實上，台北市診所仍有至少有5000人已登記卻還沒打到疫苗。現在卻有診所已經開始幫民眾打疫苗，而且可能沒照中央順序施打，讓登記的診所同仁陷入窘境。公會質疑，北市府公然違反指揮中心防疫政策、棄基層醫療人員不顧，「完全漠視社區診所防疫的角色，實在令人心寒」。

洪德仁說，現在疫苗接種都是在醫院、各縣市政府所設立的大型接種站，沒聽過有個別診所可以被授權可以接種疫苗，實在讓人匪夷所思。他強調，北市府已針對曾提供流感疫苗接種合約診所調查是否有無意願施打武漢肺炎疫苗，並請診所將意願書劑回，但大部分診所還在輔導中。他質疑，台北市除了這家診所，應該沒有其他家診所收到正式合約書，如果只有這家診所收到合約書，為何別家診所沒收到？如果大家都沒收到，為何這家診所有特權接種？

台北市醫師公會說，台北市政府安排基層醫療診所打武漢肺炎疫苗，卻一直沒照中央明定順序安排，直接跳過屬於第一順位的醫事人員，後來經基層診所與民代反映，衛生局上週才開始安排打疫苗。但公會質疑，衛生局往往臨時丟名單，內容僅寫出施打時間地點，負責聯繫工作的公會同仁常常忙到半夜。

公會也說，在尚未開放診所協助施打疫苗的情況下，這家診所可能是全台唯一提供打疫苗的診所，中央是否有授權？決策者是誰？北市府與診所也應該對外說明。公會也呼籲中央，撥1萬支疫苗給基層醫療診所，讓公會盡速為診所完成接種。

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