潘懷宗涉詐領助理費遭聲押 新黨主席：非常驚訝！了解中

台北市議員潘懷宗。（資料照）

2021/01/27 10:22

〔記者林良昇／台北報導〕新黨台北市議員潘懷宗涉以人頭詐領公費助理薪資後挪作私用，初估金額至少300萬元，遭士林地檢署聲押。新黨黨主席吳成典受訪表示，聽到這消息是很難過，但目前還聯繫不到潘懷宗等相關人士，尚在了解中，不知道詳情。

吳成典說，新黨的態度當然是尊重司法，等跟潘聯繫過才知道詳情，也對於潘懷宗發生這種事感到非常驚訝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法