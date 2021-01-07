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    彰縣議員歐陽蓁珠涉詐領助理費 二審仍判9月

    彰縣議員歐陽蓁珠詐領助理費一案，二審維持一審的9月量刑。（資料照）

    彰縣議員歐陽蓁珠詐領助理費一案，二審維持一審的9月量刑。（資料照）

    2021/01/07 17:10

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化地檢署於2017年查獲彰化縣多名現任或卸任議員，涉嫌浮報、詐領助理費，其中，民進黨縣議員歐陽蓁珠，於2011年1月至2015年6月擔任議員期間，聘請楊婦擔任公費助理，卻只約支付半薪，剩餘一半交回給給歐陽蓁珠的丈夫，用於貼補紅白帖、廟宇香油錢等支出，共計詐得92萬餘元，彰化地院一審依使公務員登載不實罪，判處4月徒刑各3次，合併執行徒刑9月，可易科罰金，彰化地檢署上訴二審，台中高分院今天駁回，維持9月原判決，可上訴三審。

    判決書指出，歐陽蓁珠與楊婦於法院審理時，坦承有浮報助理薪資的犯行，並有彰化縣議會製作的議會助理薪資資料、公費助理遴聘表等為證，彰化地檢署檢察官上訴指稱，歐陽蓁珠是利用議員職務詐取助理費用，楊婦則是幫助詐取財物犯行，一審以使公務員登載不實罪名論處，不適當且量刑太輕。

    台中高分院認為，歐陽蓁珠的楊姓丈夫，確實在歐陽蓁珠當選之後，擔任其議員助理，也確實積欠債務250萬元，曾被彰化地方法院民事強制執行，因此，可以認定歐陽蓁珠確實可能因楊男積欠債務，存款可能遭到法院強制執行，而將支付楊男的薪資，浮報於楊婦的公費助理薪資上，再由楊婦把錢轉匯給歐陽蓁珠的兒子，或用現金交給楊男等人，法官認定檢察官提出的證據，不足以證明歐陽蓁珠、楊婦利用議員職務詐領助理費用，檢察官上訴部分予以駁回。

    至於量刑部分，二審指出，歐陽蓁珠身為縣議員，負有監督縣政府執政的權責，對自身守法之責，應有更高之要求，竟僅因實際聘用之助理楊男負債，無法申報為公費助理，即以浮報楊婦薪資方式，致使公務員為不實的記載，且前後為3次犯行，實有不該，但審酌歐陽蓁珠、楊婦均坦承犯行，二審認為一審判處歐陽蓁珠有期徒刑4月共3罪，應執行有期徒刑9月，可易科罰金，楊婦有期徒刑3月共3罪，應執行有期徒刑7月，緩刑2年，並應向公庫支付10萬元等刑度均屬適當，因此駁回檢察官上訴，可上訴三審。

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