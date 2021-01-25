開直播罵吳宗憲「臭卒仔」 謝和弦當庭解釋自己有病…

士林地院25日首次開庭審理歌手謝和弦開直播罵藝人吳宗憲案，歌手謝和弦出庭。（記者簡榮豐攝）

2021/01/25 12:21

〔記者溫于德／台北報導〕歌手謝和弦不滿主持天王吳宗憲評論男藝人高以翔猝死，前年12月21日開直播辱罵吳是「臭卒仔（台語）」等語，被依公然侮辱罪嫌起訴。士林地院上午首度開庭，謝說自己當下躁鬱症發作，對於講了什麼話並不清楚，事後也想致歉；法官庭末諭知全案移審理庭。

本案定上午10時首開，謝和弦與直撥主女友莉婭一同抵達士院，面對媒體訪、拍，謝先雙手比V再豎起大拇指，最後比出讚的手勢。

謝和弦於本案未聘請律師，當庭承認開直播時有說吳宗憲「裝什麼台灣大哥」，並用台語稱吳宗憲「假鬼假怪」、「臭卒仔」、「你怎麼不說不說是韓國人把你的懶趴弄不見」、「幹你娘咧」等語；但他辯稱當下躁鬱症發作，不知道講這些話後果如此嚴重，另從直播可知，他的眼神與談吐均不正常。

謝和弦還說，事發後曾想過向吳宗憲道歉，也在毒品勒戒42天期間，寫信給家父盼由父親透過方式聯繫吳；謝當庭另遞上刑事聲請簡易判決狀，希望獲士院簡易判決。但謝忘記在書狀上簽名，經法官提醒才補簽。

法官也問謝和弦是否有其他需要補充？謝答：「我是台灣人，我愛台灣，我並非蓄意及刻意才做這件事，其餘如同書狀所載。」謝也對檢察官再度強調，他確實有躁鬱症，不清楚自己當下說了哪些話。檢察官認為全案有實質調查必要，建請移送審理庭獲准。

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士林地院25日首次開庭審理歌手謝和弦開直播罵藝人吳宗憲案，歌手謝和弦步出法院不發一語。（記者簡榮豐攝）

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