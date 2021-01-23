學測國文寫作引刪除記憶、冰藏美好主題 共同指向幸福人生

110學測國文寫作科考驗學生能力，大考中心副主任黃璀娟表示，兩大試題雖是不同引文，一個談刪除記憶，一個談冰藏想像，但2者其實圍繞在美好生活、幸福人生的共同主旨上。（記者吳柏軒攝）

2021/01/23 15:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕110學測國文寫作要考生90分鐘內撰寫2大題，大考中心副主任黃璀娟說，第1篇用電影題材與新興科技的「刪除記憶」情節要考生權衡利弊；第2篇引作家柯裕棻及黃麗群關於冰箱想像，要考生抒發冰藏美好生活，看似不同引文，其實都引導考生指向「美好生活、幸福人生」的同一主題。

黃璀娟表示，國寫第1大題用電影《王牌冤家》、《健忘村》等內容，談刪除記憶的忘憂，加上澳洲研究大腦科技的刪除訊息等，要考生分析差異，並統整判斷「經驗機器」這類新科技對人類的利弊權衡。

第2大題，則是引柯裕棻〈冰箱〉及改寫黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉等內容，要考生以「如果我有一座新冰箱」為題，想像冰箱冰藏什麼符合期待的美好生活。

黃璀娟說，2大題雖引文不同，但都指向同一個主軸，就是如修改記憶、體驗「幸福人生」的利弊得失，以及冰藏「美好生活」等，引導考生思辨。

闈場內高中老師則分析，兩篇看似不相干，最後目標接近，前者靠刪除、後者靠保存，都是要考生思考何謂幸福人生，而第1大題須先針對「經驗機器」表達支持或反對立場，進一步深度思辨。第2大題冰藏美好則擔心寫錯方向或抓錯重點，可細讀作者把抽象情感譽為冰箱，以及召喚家庭生活願景的潛力等，學習並想像冰藏回憶或情感，等待時機品嘗等，讓文章深刻動人。

闈場試考的學生認為，國寫取材常見的電影及冰箱，貼近生活經驗，且一般人多少有想保留或刪除的記憶，易將自身經驗帶入，冰箱形象常見且清楚，也相對容易聯想發揮，同時搭配農曆年時機，增加節慶感也象徵傳統文化延續，但冰箱題須聚焦特定意象，結合自身生活經驗，才好脫穎而出。

110學年學測國文寫引導考生思辨「幸福人生」，第一大題用電影與新興科技，談刪除記憶議題，要考生分析權衡利弊。（記者吳柏軒翻攝）

110學年學測國寫的第二大題，引作家柯裕棻、黃麗群書寫冰箱意象的文章，要考生用抒情來虛實想像，「如果我有一座新冰箱」為題，闡述冰藏什麼可以符合期待的美好生活。（記者吳柏軒翻攝）

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